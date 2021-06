Per la prima volta Sophia Bush apre al revival di One Tree Hill con la classica formula del “mai dire mai“. L’attrice che ha interpretato per nove stagioni la stilista Brooke Davis nel teen drama creato da Mark Schwahn, dopo oltre un decennio dalla fine della serie, sembra favorevole all’idea di ragionare su un ritorno della combriccola di Tree Hill in tv.

Dopo tante polemiche sullo show e lo scandalo molestie che ha travolto il suo showrunner, Sophia Bush apre al revival di One Tree Hill parlandone come di una possibilità, forse proprio perché adesso sarebbe possibile realizzarlo senza Schwahn, ormai fuori dal settore dopo decine di testimonianze di molestie da parte di collaboratrici e attrici. L’attrice ha appena lanciato il podcast Drama Queens insieme alle co-star Hilarie Burton and Bethany Joy Lenz, interpreti di Peyton e Haley nella serie, e sta rivivendo con loro i momenti migliori (ma anche quelli meno belli) di quell’esperienza sul set della serie rivale di Dawson’s Creek.

Non è chiaro, dunque, se la risposta ad un ipotetico revival di One Tree Hill sia solo una mossa promozionale per lanciare il podcast, ma sicuramente l’atteggiamento del cast di fronte all’idea di riprendere i loro ruoli storici è ora molto più positivo che in passato.

Sophia Bush ha dichiarato che un revival di One Tree Hill è qualcosa di cui si è parlato spesso e su cui sono stati avviati dei contatti, ma l’operazione è anche complicata dal gran numero di attori che erano presenti nel cast e di cui bisognerebbe incastrare interessi e disponibilità (la stessa Bush sarà protagonista, nella prossima stagione, del medical drama Good Sam). Parlando a ETonline del progetto del podcast, in cui le tre protagoniste rivivono gli episodi tra aneddoti, letture e segreti inediti, la Bush ha lanciato un amo al ritorno della serie.

Voglio dire, non posso svelare tutti i nostri segreti, ma direi mai dire mai. . . . Ne parliamo da sempre e i fan sono davvero incredibili e continuano a far crescere l’amore per lo show a tutta velocità. Siamo stati contattati su reboot e cose del genere ed è sempre così frenetico cercare di capire. Voglio dire, c’erano tipo un milione di noi nel nostro show. È complicato.

La Bush non conferma apertamente l’intenzione di realizzare un revival di One Tree Hill, ma questo podcast sulla serie, nato in piena pandemia quando molti fan l’hanno riscoperta inondando le interpreti di messaggi d’apprezzamento, potrebbe essere un primo passo verso un format più importante. I contatti tra gli attori ci sono: la Bush ha rivelato che il podcast è stato annunciato prima al resto del cast in una chat di gruppo a cui sono iscritti “letteralmente tutti quelli che hanno partecipato alla serie“, con l’invito a partecipare al progetto. E chissà che Sophia Bush e Chad Michael Murray non possano superare le loro avversità – si sono innamorati sul set e hanno divorziato dopo un matrimonio lampo nel 2005 – per far rivivere One Tree Hill.