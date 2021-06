Dopo il Golden Globe e l’Oscar mancato, arriva il Nastro D’Argento per Laura Pausini. Il brano Io Sì/Seen, scritto da Diane Warren per la versione internazionale e dalla stessa Pausini con Niccolò Agliardi per la versione italiana, fa parte della colonna sonora del film The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé di Edoardo Ponti interpretato da Sophia Loren.

Nastro D’Argento per Laura Pausini

Il Nastro D’Argento per Laura Pausini sarà consegnato nel corso della grande cerimonia che si terrà martedì 22 giugno al MAXXI di Roma. Una grande soddisfazione per l’artista romagnola, che sui social non contiene l’entusiasmo e fa una riflessione sul destino del cinema italiano:

“Un altro riconoscimento per IO SI/Seen a cui devo dire grazie, davvero. Per tutte le emozioni e le soddisfazioni che mi ha dato, anche internazionali. Ma grazie anche per le montagne russe che mi ha fatto vivere in questo anno cosi strano per tutti. Dal profondo del cuore mi auguro che tutto, anche il Nastro D’Argento per cui sono davvero orgogliosa, contribuisca a dare un’ulteriore spinta al nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo”.

Il brano Io Sì/Seen verrà premiato come miglior canzone originale e segna la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren, che nella sua carriera ha collezionato 11 nomination all’Oscar. Per la prima volta, inoltre, la cantante romagnola ha collaborato con Bonnie Greenberg, che del film di Ponti è music supervisor e ha lavorato anche in The Mask e What Women Want.

Il 2021 di Laura Pausini

L’ultimo disco di Laura Pausini è Fatti Sentire (2018), ma recentemente è emerso che la voce de La Solitudine è al lavoro sul materiale per il nuovo album di inediti. Nelle scorse settimane l’artista di Solarolo si è complimentata con i Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti E Buoni: “Non smettete di cantare nella nostra lingua”, ha scritto Laura Pausini.

Il Nastro D’Argento per Laura Pausini arriva dopo la candidatura di Io Sì/Seen insieme a Cerotti di Federico Zampaglione, brano scritto dal frontman dei Tiromancino per il film da lui stesso girato, Morrison. Nella pellicola di Zampaglione sono presenti anche Alessandra Amoroso ed Ermal Meta per un piccolo cameo.

Di seguito il post che annuncia il Nastro D’Argento per Laura Pausini scritto dalla stessa cantante.