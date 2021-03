Zitti E Buoni dei Maneskin censurato all’Eurovision: il brano vincitore del Festival di Sanremo 2021 approda in Europa ma con un testo leggermente modificato rispetto alla versione originale.

L’Eurovision Song Contest, infatti, non tollera parolacce nei testi dei brani in gara. Quello dei Maneskin ne contiene diverse ed è stato quindi sottoposto ad una sola di censura preventiva che ha portato alla modifica delle parti che l’ESC avrebbe potuto non accettare ai fini dell’ammissione in competizione.

Per questo motivo, Zitti E Buoni dei Maneskin è censurato all’Eurovision 2021. I ragazzi si sono detti “ribelli ma non scemi” e hanno aggiunto di aver accettato di cambiare il testo per una questione di buon senso: “Non ci ha fatto piacere dover cambiare il testo ma c’è un discorso di buon senso”.

In vista delle esibizioni a Rotterdam, per l’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin hanno dovuto rimuovere e sostituire tutte le parolacce inserite in Zitti E Buoni. La canzone è stata inoltre ridotta: sono stati tagliati 19 secondi, per rientrare necessariamente nei 3 minuti imposti dalla kermesse europea. A tal fine è stata tagliata una parte dell’intro e alcuni riff presenti nella seconda strofa nella versione originale.

Le parti del testo modificate sono due, in due punti differenti.

La prima parte costretta a modifica è “vi conviene toccarvi i cogl**ni” cambiata in “vi conviene non fare più errori”; la seconda sostituita è “la gente non sa di che caz** parla” modificata in “la gente non sa di che cosa parla”.

Il testo della canzone diventa quindi quello qui sotto.

Il testo di Zitti E Buoni dei Maneskin per l’Eurovision Song Contest

di D. David – T. Raggi – E. Torchio – V. De Angelis

Ed. Sony Music Publishing (Italy)