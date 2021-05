L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà in Italia. I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021 e riportano la manifestazione musicale nel nostro Paese. Per l’Italia è la terza vittoria, che arriva a 31 anni dalla precedente.

L’Italia ha vinto la prima volta nell’edizione 1964 che si è tenuta Copenaghen: fu Gigliola Cinquetti e la canzone Non Ho L’Età (Per Amarti) a portare la vittoria in territorio italiano. La seconda vittoria per l’Italia è quella del 1990 a Zagabria con Toto Cutugno e la canzone Insieme: 1992.

Il prossimo anno l’Eurovision Song Contest si terrà in Italia: sarà il nostro Paese a dover organizzare l’evento, dopo il trionfo dei Maneskin e della loro canzone Zitti E Buoni. Scelti in seguito alla vittoria al Festival di Sanremo 2021 con la stessa canzone, i Maneskin hanno convinto il pubblico che tramite il televoto li ha premiati conferendo loro la vittoria finale dell’ESC di Rotterdam.

Si godono gli applausi del pubblico presente dopo aver cantato la versione non censurata, quella presentata al Festival di Sanremo ma che sarebbe stata bocciata in Europa. I Maneskin infatti sono stati costretti a censurare il testo del brano e ad eliminare le parolacce inserite nella versione originale.

A commentare l’Eurovision Song Contest 2021 per l’Italia sono stati Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi mentre Carolina Di Domenico si è collegata per annunciare i nostri 12 punti assegnati dalla giuria di qualità.

L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà in Italia: i Maneskin trionfano e riportano lo show nel Belpaese, da chiarire la città in cui si svolgerà l’evento, non ancora comunicata. C’è chi punto su Roma ma non è detto: l’Eurovision Song Contest 2022 tutto italiano potrebbe tenersi anche in altre città importanti per la penisola, da Milano a Verona.

Non tarderanno ad arrivare delucidazioni e informazioni ufficiali da parte dell’Italia, che dovrà farsi carico dell’organizzazione dello show.