Il messaggio di Laura Pausini ai Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam con il brano Zitti E Buoni.

Già vincitore del Festival di Sanremo 2021, il brano dei Maneskin ha conquistato anche i nostri cugini europei, sorprendendo al televoto: è infatti grazie al supporto del pubblico europeo che il gruppo guidato da Damiano ha scalato la classifica raggiungendo il primo posto e superando la Svizzera e la Francia.

Non sono mancati ai Maneskin i complimenti da parte dei migliori artisti italiani, uniti per celebrare il successo della musica italiana all’estero. Tra i primi a cinguettare per la band, ecco il messaggio di Laura Pausini ai Maneskin, orgogliosa che il gruppo abbia cantato nella nostra lingua.

“Ricordatevi di stanotte e fate vedere al mondo che quelli nati nello stivale hanno una marcia in più”, le parole della cantante che sui social ha scritto anche: “Non smettete di cantare nella nostra lingua”.

Nel tweet in cui ha condiviso anche due immagini dei Maneskin, si leggono una serie di complimenti: “Siete stati grandi ragazzi! Cantando rock e in italiano”, le parole di Laura, fiera di avere un altro rappresentante della musica italiana all’estero.

I Maneskin avrebbero potuto portare all’Eurovision la stessa canzone del Festival di Sanremo tradotta in lingua inglese, come fece Francesca Michielin qualche anno fa con Nessun Grado Di Separazione. Ma l’Europa ci ha dimostrato che la lingua non è poi così influente ai fini del risultato finale ed è con un pezzo in italiano che i Maneskin riportano la vittoria dell’Eurovision Song Contest in Italia dopo 31 anni.

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest verrà quindi organizzata nel nostro Paese, ancora non annunciata la città di svolgimento dell’evento ma sono già tantissime quelle che si sono candidate per ospitarlo. Da Firenze a Roma, Pesaro, Verona, Venezia, si attendono delucidazioni e informazioni ufficiali sulla città nostrana che accoglierà l’Eurovision Song Contest 2022.