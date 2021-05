Laura Pausini ai Nastri D’Argento con Io Sì (Seen), in nomination per la Miglior Canzone. Nella stessa categoria è stato nominato anche Federico Zampaglione per la canzone Cerotti.

Sono state annunciate ieri le nomination per la 75esima edizione dei Nastri D’Argento, i premi assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Tra i brani nominati spunta di nuovo Io Sì (Seen) di Laura Pausini, tema principale della colonna sonora del film La Vita Davanti A Sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Il film è stato nominato anche agli Oscar e ha visto Laura Pausini volare oltreoceano per esibirsi nel pre-show con Diane Warren, autrice della versione originale del brano in lingua inglese. L’adattamento italiano è invece stato curato dalla Pausini con Agliardi. Il brano ha già vinto ai Golden Globe ed è stata nominata anche ai David di Donatello ma non si è aggiudicato il premio riservato alla miglior canzone originale.

Oltre a Laura Pausini ai Nastri D’Argento anche Cerotti dei Tiromancino per la colonna sonora del nuovo film di Federico Zampaglione, Morrison. Cerotti è il brano scritto da Zampaglione con Gazzelle ed è approdato al cinema occupando la top ten dei film già visti in Italia lo scorso weekend.

Nella pellicola recitano anche Alessandra Amoroso ed Ermal Meta. “Ho avuto il piacere e l’onore di fare un piccolo cameo. È la mia prima esperienza da “attore” e vi assicuro che fare il serio davanti a Federico Zampaglione è stato difficilissimo dato che è una delle persone più divertenti che conosca”, le parole di Ermal Meta sui social nell’annunciare il suo cameo.