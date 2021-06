Il finale di The Blacklist 8 sarà uno shock per i seguaci di lungo corso della serie, che diranno addio alla sua protagonista femminile. Megan Boone lascia la serie NBC dopo 8 stagioni al fianco di James Spader, secondo quanto rivela in esclusiva Deadline, che fornisce anche alcuni dettagli su questo addio non del tutto inaspettato.

A quanto pare il finale di The Blacklist 8 sarà l’ultimo episodio in cui la Boone apparirà nella serie come volto regolare del cast, il suo canto del cigno dopo aver preso parte a tutte le stagioni del thriller. L’arco narrativo del suo personaggio avrà però una conclusione compiuta. Quello che per una parte del pubblico può risultare sorprendente, infatti, non lo è per gli sceneggiatori. Non siamo di fronte a un caso alla Justin Chambers in Grey’s Anatomy, per intenderci: l’attrice non lascia la serie di punto in bianco senza preavviso, anzi, la sua decisione era già nota ben prima del rinnovo di The Blacklist per la nona stagione, avvenuto all’inizio del 2021.

Ciò ha permesso agli sceneggiatori di scrivere il finale di The Blacklist 8 in modo tale da dare un arco narrativo soddisfacente al personaggio di Elizabeth “Liz” Keen e di preparare in modo adeguato e plausibile la sua uscita di scena. Un divorzio senza troppi drammi, a quanto sembra: sempre secondo quanto riporta Deadline, la decisione di finirla qui è stata reciproca, anche se l’ufficialità su questo addio non è ancora arrivata (i portavoce di NBC e Sony Pictures TV, che producono The Blacklist con Universal TV, non hanno rilasciato commenti).

Il finale di The Blacklist 8 si carica così di un significato che va ben oltre la sua stessa trama: con l’addio della Booner, infatti, James Spader, Diego Klattenhoff e Harry Lennix rimangono gli unici membri del cast originale dello show. E c’è da dire che l’evoluzione del personaggio di Liz nell’ultima stagione consentirà un finale ad alta tensione: dopo essersi trasformata da principiante agente dell’FBI a criminale in fuga, rivelandosi la numero 1 nella lista nera, Liz è pronta a vendicarsi di Red Reddington per l’omicidio di sua madre Katarina. Ora il ex mentore è diventato il suo obiettivo e la loro relazione tumultuosa arriverà al culmine negli ultimi due episodi della stagione 8, intitolati non a caso Beginning (Inizio) ed End (Fine).

Col finale di The Blacklist 8 troveranno dunque conferma i sospetti sulla permanenza della Boone nella serie, dopo che in quest’ottava stagione non è apparsa in ben otto episodi, coerentemente con la trama da fuggiasca riservata alla sua Liz. In Italia la stagione 8 è attualmente in onda su FoxCrime in prima visione assoluta ogni venerdì, la programmazione di The Blacklist in chiaro è giunta alla settima, attualmente in onda su Rai2.