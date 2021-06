In una serata piena di novità debutta anche The Blacklist 7 su Rai2: i nuovi episodi in prima visione in chiaro del thriller di NBC andranno in onda ogni lunedì in seconda serata, a partire dal 7 giugno, dopo essere stati già trasmessi dal canale satellitare Fox Crime nella primavera dello scorso anno.

La programmazione di The Blacklist 7 su Rai2 prevede un appuntamento il lunedì a partire dalle 22:55, a seguito degli episodi in prima tv di Hawaii Five-0 10 e NCIS: New Orleans 6, e uno alla domenica sera in seconda serata, a partire dalle 23.20.

The Blacklist 7 su Rai2 riparte dal rapimento del protagonista col primo episodio dal titolo Louis T. Steinhill (n. 27): Raymond Reddington, catturato da Katarina Rostova, dovrà capire di chi fidarsi per cercare di salvarsi, mentre Liz e la Task Force dovranno individuare indizi e piste per indirizzare le ricerche, partendo completamente da zero.

Ecco la trama del primo episodio di The Blacklist 7 su Rai2, in onda lunedì 7 giugno alle 22:55.

Dopo essere stato rapito da Katarina Rostova, Red si ritrova da solo in territorio nemico e non sa bene di chi fidarsi. Liz e la Task Force devono mettere insieme le poche piste disponibili al fine di ritrovarlo…

Si tratta in realtà del primo di un doppio episodio di The Blacklist 7 su Rai2. La seconda parte, dal titolo Louis T. Steinhil: Conclusione, sarà trasmessa domenica 13 giugno alle 23.20. Ecco la trama dell’episodio.

Liz, Dembe e la Task Force continuano le ricerche su Red, che nel frattempo è riuscito a scappare dai suoi rapitori grazie all’aiuto di un inaspettato alleato…

La programmazione di The Blacklist 7 su Rai2 proseguirà con due episodi a settimana, il lunedì e la domenica in seconda serata, fino a completare i 19 episodi di cui si compone questa stagione, la più breve in assoluto della serie fino ad ora (la media è di 22/23 capitoli per stagione).