Sono bastati una manciata di episodi per convincere la NBC a confermare The Blacklist 9. La serie thriller con protagonista James Spader tornerà quindi per una nona stagione, probabilmente in onda nel 2022, Covi permettendo.

I primi episodi dell’ottavo capitolo, che ha debuttato sulla rete del pavone hanno registrato una media di 3,5 milioni di spettatori totali e un rating del 0,4, in calo rispetto lo scorso anno. A convincere la NBC sono stati però i numeri totali ottenuti nei giorni successivi alla messa in onda, che hanno permesso a The Blacklist di raggiungere un rating di 1.2, un risultato sufficiente per ufficializzare la nona stagione.

La premiere andata in onda il 22 gennaio su NBC ha visto Liz e Red sul piede di guerra. Per vendicare la morte di sua madre, Katarina Rostova, l’agente dell’FBI è disposta a tutto, ma il suo folle piano rischia di danneggiare i suoi rapporti con l’agenzia. Così, dopo otto stagioni, Liz passa dall’essere un’alleata e complice di Red a diventare una sua nemica, tanto da finire lei stessa nella lista nera del noto criminale.

“Liz e Red stanno andando in guerra”, ha dichiarato il produttore esecutivo John Eisendrath a TVLine. “La morte di Katarina rende Liz più risoluta che mai nell’ottenere risposte alle domande che si pone da sette anni. È disposta a bruciare ogni ponte e attraversare ogni confine alla ricerca della verità. La sua determinazione, oltre a tutto ciò che ha imparato da Red nel corso degli anni sul pensare come una criminale, la rende una delle avversarie più formidabili per lui”.

Nel cast di The Blacklist troviamo James Spader nei panni di Raymond “Red” Reddington; Megan Boone è Elizabeth “Liz” Keen; Diego Klattenhoff è Donald Ressler, Amir Arison interpreta Aram Mojtabai, Hisham Tawfiq è Dembe Zuma, Laura Sohn è Alina Park, e Harry Lennix nella parte di Harold Cooper.

In Italia, la serie tv viene trasmessa su Fox Crime e Rai2; al momento l’ottava stagione, composta da 22 episodi, è inedita.