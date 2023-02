The Blacklist 10 sarà l’ultima stagione: la corsa di Raymond Reddington si conclude qui, dopo dieci anni. L’annuncio del rinnovo era giunto lo scorso anno da parte di James Spader, protagonista della serie crime NBC.

“Dopo 10 anni, centinaia di casi di The Blacklist e più di 200 episodi prodotti, siamo onorati di giungere alla nostra conclusione”, ha dichiarato lo showrunner ed produttore esecutivo John Eisendrath. “È stato incredibilmente divertente creare gli strani, subdoli e deliziosi Blacklisters per sfidare Raymond Reddington e la nostra task force dell’FBI ogni settimana. Vorremmo ringraziare tutti alla NBC e alla Sony; la nostra straordinaria troupe che fa accadere l’impossibile ogni giorno; i nostri scrittori e produttori infinitamente inventivi e il nostro straordinario cast che ha dato vita a questi personaggi. Apprezziamo la nostra devota fanbase che è venuta per questo meraviglioso viaggio e siamo entusiasti di condividere questa stagione finale con loro.”

Lisa Katz, presidente dei contenuti NBCUniversal Television and Streaming, ha aggiunto: “Non capita spesso che una serie entri in sintonia con un pubblico così profondamente da andare in onda per 10 stagioni, ma The Blacklist si è rivelato una combinazione perfetta di produttori di grande talento, scrittura stellare, un cast che non ha mai mancato di offrire spettacolo, e una troupe che è sempre stata all’altezza dell’occasione. Un enorme grazie ai nostri partner di Sony, tutti coloro che negli ultimi dieci anni hanno reso questo spettacolo parte integrante della storia leggendaria della NBC e, naturalmente, un cenno speciale a James Spader, la cui performance rimane a dir poco spettacolare.”

The Blacklist ha debuttato nel 2013. La serie è incentrata su Raymond Reddington, un criminale ricercato che si consegna all’FBI ma insiste per parlare solo con la profiler Elizabeth Keen (Megan Boone). Alla fine dell’ottava stagione, l’attrice Megan Boone è uscita dal cast; insieme a lei, anche il creatore della serie Jon Bokenkamp.

Nel finale della nona stagione, invece, The Blacklist ha perso altri due membri del cast: Amir Arison (che interpretava l’agente Aram Mojtabai) e Laura Sohn (agente Alina Park). Il loro vuoto sarà almeno parzialmente riempito dalla new entry Anya Banerjee , che apparirà nella stagione 10 nei panni di Siya Malik, la figlia del personaggio della prima stagione, Meera Malik.

In Italia, The Blacklist 10 andrà in onda nel corso del 2023, probabilmente prima su Sky Investigation, mentre negli Stati Uniti si prepara a debuttare il 26 febbraio su NBC

