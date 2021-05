Le riprese di Bridgerton 2, partite lo scorso aprile, continuano spedite per permettere alla serie rivelazione di Netflix dello scorso Natale di tornare sulla piattaforma con la seconda stagione nello stesso periodo nel 2021.

Dopo l’addio controverso di Regé-Jean Page a Bridgerton 2 – secondo l’attore è stato semplicemente rispettato il contratto da una sola stagione, secondo la produttrice Shonda Rhimes gli è stato proposto di tornare ma lui non ha accettato – arriva un volto nuovo, forse a cercare di riempire quel vuoto che peserà molto sulla nuova stagione. Perché indubbiamente il Duca sexy è stata una delle grandi attrattive della serie, visto che per trama e messa in scena non ha particolarmente brillato.

Rupert Evans è uno dei nuovi membri del cast di Bridgerton 2: vestirà i panni di Edmund Bridgerton, padre degli otto fratelli e sorelle al centro della trama ambientata nella Londra dell’era Regency. L’attore apparirà in alcuni flashback relativi al giovane Edmund, ritraendolo come marito amorevole e fedele di Lady Violet oltre che padre tenero e paziente prima della sua prematura morte, avvenuta a soli 38 anni per uno shock anafilattico in seguito ad una puntura d’ape. All’epoca il giovane Anthony aveva appena 18 anni: la serie esplorerà il modo in cui questo lutto lo ha forgiato e costretto a crescere in fretta.

Ma ci sarà anche un ritorno importante in Bridgerton 2: se Simon non ci sarà, Daphne invece continuerà ad apparire nei nuovi episodi in qualità di sorella del protagonista della seconda stagione, Anthony. Paparazzata in alcuni momenti di pausa dal set, l’attrice Phoebe Dynevor è tornata a vestire i corsetti e i pizzi della sua Daphne: sebbene in scena farà a meno del marito, la giovane Bridgerton idealmente sarà ancora felicemente sposata con lui. D’altronde, come ha dichiarato la produttrice esecutiva Shonda Rhimes, ogni stagione di Bridgerton racconterà infatti “una storia completa con un inizio e una fine in una stagione” e questo permette alla “coppia di restare insieme senza dover trovare per forza 14 ragioni per cui non dovrebbe avere un lieto fine“.

Bridgerton 2 sarà l’adattamento del secondo romanzo della collana di Julia Quinn, dal titolo Il Visconte Innamorato. Presumibilmente uscirà su Netflix il prossimo Natale.