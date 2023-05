Si riaccende la Bridgerton mania. Complice il lancio de La Regina Carlotta, spin-off/prequel dell’amata serie tv tratta dai romanzi di Julia Quinn, le vicende della Regency Era tornano ad occupare i primi posti su Netflix.

Bridgerton è tra i titoli più richiesti e più visti sulla piattaforma di streaming, un ottimo indicatore che si traduce in un successo senza tempo per uno degli show più amati degli ultimi anni. La Regina Carlotta, che ha debuttato lo scorso 4 maggio (qui la nostra recensione) è subito balzata al primo posto della top 10 di Netflix.

Nella sua prima settimana, la serie tv che racconta la giovinezza della fittizia sovrana inglese ha ottenuto 148,28 milioni di ore di visione, con oltre 22 milioni di visualizzazioni (ore di visione divise per il tempo di trasmissione totale). Inoltre, su Rotten Tomatoes detiene un ponteggio del 93% (su 100) e ha raggiunto la Top 10 in 91 Paesi (Italia inclusa, per l’appunto).

Creata e prodotta da Shonda Rhimes, la serie racconta il matrimonio tra la regina Carlotta e il consorte re Giorgio, svelando un lato inedito di uno dei personaggi più iconici di Bridgerton, che fin dalle prime battute ci ha conquistato con il suo sarcasmo. Inoltre si raccontano le vicende di due giovani donne amiche della regina: Lady Agata Danbury e Violet Ledger (la futura viscontessa Bridgerton). La narrazione si sposta continuamente dal passato al presente, dove vediamo la regina alle prese con la richiesta insistente di avere un erede da uno dei suoi figli.

Bridgerton è finora composto da due stagioni, tratte rispettivamente dai romanzi Il Duca e Io e Il Visconte che mi Amava. Una terza stagione è in via di sviluppo e, contrariamente al libro originale che vede la ricerca dell’amore di Benedict, sarà focalizzato sulla storia tra Penelope e Colin Bridgerton.

