L’assenza di Regé-Jean Page in Bridgerton 2 ha rovinato la festa ai fan della serie: nonostante il rinnovo per una seconda stagione, la mancanza dell’interprete del Duca di Hastings ha scatenato un putiferio di critiche nei confronti dei produttori. Ma a quanto pare stavolta non c’entra la tendenza di Shonda Rhimes a far fuori i suoi amati personaggi.

Il contratto dell’attore con Shondaland prevedeva una sola stagione: la partecipazione di Regé-Jean Page in Bridgerton 2 non era prevista, visto che l’attore è stato scelto per raccontare la storia d’amore a lieto fine tra Simon e Daphne. Ma mentre quest’ultimo personaggio tornerà nella stagione 2, dedicata al fratello Anthony e alla sua ricerca dell’amore, il Duca non ci sarà.

La conferma dell’assenza di Regé-Jean Page in Bridgerton 2, anche solo per un cameo, è stata confermata da Bela Bajaria, responsabile TV globale di Netflix. La dirigente ha dichiarato che non ci sono le condizioni per un suo ritorno, visto che la presenza del personaggio non è prevista nel secondo romanzo di Julia Quinn su cui la serie è basata e che non sarebbe auspicabile per un attore tornare solo per una piccola apparizione.

Quei libri hanno davvero dettato tutto ciò che abbiamo fatto. Vogliamo che i nostri talenti abbiano un’esperienza straordinaria e raccontino la storia in modo autentico. Non è qualcosa tipo: Ehi, puoi venire qua a fare questa piccola cosa? Cioè, sarebbe soddisfacente? È quello che vorrebbero fare gli attori? La sua storia ormai è terminata.

Parlando a Vanity Fair, la fondatrice della casa di produzione ShondaLand aveva dichiarato di essere rimasta sorpresa dalla reazione del pubblico all’annuncio che Regé-Jean Page in Bridgerton 2 non ci sarebbe stato. Abituata a scrivere morti drammatiche per i suoi personaggi quando si tratta di lasciar andare degli attori (o di licenziarli, in alcuni casi), stavolta la Rhimes rivendica di non aver ucciso nessuno in scena, semplicemente la serie Bridgerton è simil-antologica e racconterà una storia d’amore diversa in ogni stagione, in conformità ai libri della Quinn.

Sono rimasta davvero scioccata, perché di solito succede quando uccido qualcuno che è in giro da un po’. Ma stavolta, non l’abbiamo ucciso, è ancora vivo! Ogni stagione, il nostro lavoro è trovare le persone giuste e mettere insieme questa incredibile storia d’amore che cambia il mondo. Non so se mi aspettassi un’esplosione così forte, dato che ogni libro è una storia d’amore diversa.

La Rhimes aveva anche confermato di aver offerto a Page un cameo in Bridgerton 2, nonostante l’accordo iniziale riguardasse soltanto la prima stagione, ma evidentemente l’offerta è stata rispedita al mittente. Secondo Deadline, data l’esplosione di popolarità di Page che ora è richiestissimo a Hollywood, è stato fatto uno sforzo per riportare l’attore in scena perlomeno come guest star nella seconda stagione, ma l’accordo con l’interprete del Duca non si è mai concretizzato.