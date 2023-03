Regé-Jean Page da Bridgerton a una serie su Muhammad Ali. Il servizio di streaming NBCUniversal sta sviluppando Excellence: 8 Fights, una serie di eventi in otto parti sul tre volte campione mondiale di boxe dei pesi massimi, basata sulla biografia dell’autore Jonathan Eig Ali: A Life.

Kevin Willmott, co-sceneggiatore di BlacKkKlansman, vincitore dell’Oscar, si sta occupando del progetto con i produttori: lo stesso Eig, Morgan Freeman, Lori McCreary e Regé-Jean Page. Attualmente l’attore interprete del Duca di Hastings è solo il produttore e non reciterà nella serie.

La sinossi, secondo Deadline, racconta otto momenti distinti e determinanti nella vita iconica di Ali. Ogni episodio sarà incorniciato da uno dei suoi combattimenti, ma l’essenza di cosa si tratta veramente, è la lotta personale del campione: il dramma dentro e fuori dal ring. La serie tv esplorerà la lotta in corso nel cuore e nella mente di una delle figure più importanti e controverse del ventesimo secolo.

Sviluppato in precedenza per CBS All Access nel 2018 prima che lo streamer diventasse Paramount+, l’adattamento del libro di Eig è “un appassionante progetto a lungo in via di sviluppo”.

La serie è stata rielaborata come 8 Fights con Willmott che si è unito al progetto come scrittore-produttore esecutivo. Regé-Jean Page collaborerà come produttore esecutivo. Willmott in precedenza ha co-sceneggiato Da 5 Bloods e Chi-Raq diretti da Spike Lee, il documentario Fast Break: The Legendary John McLendon , il dramma militare The 24th e Jayhawkers, un dramma sportivo sul mondo del basket ambientato sullo sfondo del movimento per i diritti civili.

La figura di Muhammad Ali era già stata interpretata da Will Smith nel film del 2001 Ali, scritto e diretto da Michael Mann. Per il ruolo, l’attore era stato nominato all’Oscar. Nel 2013, la HBO aveva invece prodotto il film Muhammad Ali’s Greatest Fight, incentrato su nove giudici della Corte Suprema che si scontrano sulla legittimità dell’appello all’obiettore di coscienza di Ali durante la guerra del Vietnam.

