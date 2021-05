Addio a Daphne (Phoebe Dynevor) e Simon (Regé-Jean Page) in Bridgerton 2: una nuova coppia si prepara a reggere la trama della seconda stagione del fantasy drama in costume di Netflix, prodotto dalla ShondaLand di Shonda Rhimes. Si tratta del fratello maggiore di Daphne, Anthony Bridgerton (interpretato di Jonathan Bailey) e del suo interesse amoroso Kate Sharma (l’attrice di Sex Education Simone Ashley).

Nelle prime foto rubate sul set di Bridgerton 2, Jonathan Bailey, che riprende il ruolo di Anthony, è stato avvistato con la new entry del cast Simone Ashley, in queste immagini per la prima volta nei panni del suo personaggio, figlia di una famiglia nobile di origini indiane. La scena immortalata dalle foto è ambientata durante di una corsa di cavalli al Royal Ascot Race Day e la coppia vi partecipa insieme ad altri volti di Bridgerton.

Si distinguono infatti alcuni degli attori che torneranno in Bridgerton 2 dalla prima stagione, tra cui Luke Newton nei panni di Colin Bridgerton, Luke Thompson nei panni di Benedict, Claudia Jessie nei panni di Eloise, Ruth Gemmell nel ruolo di Lady Violet Bridgerton e Adjoa Andoh nei panni Lady Danbury.

Le prime immagini della coppia protagonista di Bridgerton 2 sono emerse sul profilo Twitter di BridgertonCast.

EXCLUSIVE: new photos, Jonathan Bailey and Simone Ashely between takes on the set of #bridgerton season two pic.twitter.com/jxHYIutb82 — 🐝 bridgerton fancast 🐝 (@bridgertoncast) May 2, 2021

Le riprese di Bridgerton 2 sono appena iniziate nel Regno Unito e la nuova stagione è attesa entro Natale su Netflix, per replicare l’incredibile successo della prima, rilasciata il 25 dicembre scorso e arrivata – complici le festività natalizie e le restrizioni da pandemia -nelle case di 82 milioni di utenti della piattaforma nel primo mese dal lancio. Poco dopo l’annuncio del rinnovo della serie, è arrivata la notizia che l’interprete del Duca di Hastings – grande attrazione dello show – avrebbe lasciato la serie: Regé-Jean Page non apparirà nei nuovi episodi, sebbene il suo personaggio sia sposato con Daphne Bridgerton. La seconda stagione di Bridgerton sarà incentrata sul visconte Anthony e sulla sua ricerca di un matrimonio d’amore, adattando la trama del secondo romanzo della saga best seller di Julia Quinn. La serie è stata recentemente rinnovata da Netflix anche per la terza e quarta stagione.