Tante anticipazioni da Bridgerton 3, svelate nel corso di un panel. All’evento erano presenti la produttrice esecutiva, Shonda Rhimes, la showrunner della terza stagione, Jess Brownell, l’autrice dei romanzi originali di Bridgerton, Julia Quinn, e alcuni membri del cast: Nicola Coughlan, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Claudia Jessie, Luke Thompson e Martins Imhangbe.

Durante il panel sono stati svelati i titoli degli episodi, le foto esclusive dei personaggi, la conferma degli adattamenti dal libro agli episodi, un annuncio a sorpresa del matrimonio tra due fan e un’anteprima esclusiva della terza stagione.

È stato confermato che nella terza stagione sarà incluso il momento preferito dai fan nel romanzo Un uomo da conquistare, in cui Penelope Featherington (Nicola Coughlan) avvolge la mano di Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo che lui si è tagliato accidentalmente.

Il numero degli episodi di Bridgerton 3 sarà 8, come le precedenti stagioni, divisa in due parti: 16 maggio (episodi 1-4), 13 giugno (episodi 5.8) Inoltre, per Penelope ci sarà un nuovo corteggiatore di Penelope: Lord Debling (interpretato da Sam Phillips).

Di seguito la sinossi della terza stagione:

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza.

Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

