Il cast di Bridgerton 2 farà a meno del volto acchiappa-pubblico di Regé-Jean Page, il fascinoso Duca di Hastings, ma accoglie altre due new entry: dopo Simone Ashley, Charithra Chandran e Rupert Young, entrano nella compagine della seconda stagione anche Shelley Conn (già vista in Liar) e Calam Lynch (già in Benediction).

Sono loro le ultime novità del cast di Bridgerton 2, il secondo capitolo della saga dell’era Regency prodotta da Shondaland per Netflix e basata sui romanzi rosa best seller di Julia Quinn. A presentarli, introducendo anche i tratti dei loro personaggi, è la stessa Shondaland sui suoi canali social.

Nel cast di Bridgerton 2 Shelley Conn interpreterà la madre delle sorelle Kate ed Edwina Sharma, Mary Sharma: il matrimonio di Lady Mary all’epoca ha coinvolto lei e la sua famiglia in uno scandalo e ora, appena tornata a Londra con le sue figlie, è costretta a sopportare ancora una volta l’esame accurato da parte della nobiltà inglese.

Sua figlia Kate sarà l’interesse amoroso del protagonista Anthony, il maggiore dei fratelli Bridgerton, apparso già nella prima stagione e interpretato da Jonathan Bailey.

Calam Lynch interpreterà invece Theo Sharpe nel cast di Bridgerton 2, un laborioso assistente di stampa che è anche un intellettuale pronto a battersi per i diritti di tutti.

Per il resto è ormai acclarato che nel nel cast di Bridgerton 2 non ci sarà spazio per Simon (Regé-Jean Page non apparirà nella serie) sebbene resterà il marito di Daphne, sorella di Anthony: “Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma farà sempre parte della famiglia Bridgerton – si legge nel messaggio affidato dalla produzione alla penna di Lady Whistledown – Daphne rimarrà una moglie e una sorella devote, aiutando suo fratello ad affrontare la prossima stagione sociale e ciò che ha da offrire: più intrighi e romanticismo di quanto i miei lettori potrebbero essere in grado di sopportare“.