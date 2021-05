Il promo del finale di Grey’s Anatomy 17, rilasciato da ABC dopo il penultimo episodio trasmesso il 27 maggio, preannuncia una conclusione consolatoria dopo una stagione cupa e drammatica dedicata alla pandemia Covid.

Nel promo del finale di Grey’s Anatomy 17 si intravedono due storyline principali: c’è quella del ritorno di Meredith a lavoro, dopo una convalescenza di sei settimane raccontata nell’episodio precedente che ha racchiuso un mese e mezzo di vita del Grey Sloan Memorial Hospital, e quella del matrimonio di Maggie e Winston.

In entrambi i filoni che il promo del finale di Grey’s Anatomy 17 mostra con alcuni frammenti di scene inedite, si intravede un tratto di leggerezza al termine di una stagione segnata non solo dal dramma del Covid ma anche da tre grossi addii: nella seconda parte di questo diciassettesimo capitolo sono usciti di scena, nell’ordine, Giacomo Gianniotti (lo specializzando Andrew DeLuca), Jesse Williams (il chirurgo estetico e otorino-laringoiatra Jackson Avery) e Greg Germann (il neurochirurgo Tom Koracick).

Da un lato nel promo del finale di Grey’s Anatomy 17 c’è il tanto atteso e celebrato rientro in servizio di Meredith Grey (e un ennesimo accenno al suo limbo sulla spiaggia), che assume la guida del programma di specializzazione per i tirocinanti ereditandolo da Richard, dall’altro quest’ultimo celebra le nozze di sua figlia Maggie con il collega Winston. Ma è proprio qui che alla fatidica domanda se vi sia qualcuno contrario all’unione matrimoniale dei due, che scatta un clamoroso imprevisto…

Ecco il promo del finale di Grey’s Anatomy 17, che si aggiunge ai dettagli già resi noti da ABC con trama e foto promozionali dell’episodio 17×17, dal titolo Someone Saved My Life Tonight.

Il promo del finale di Grey’s Anatomy 17 annuncia la messa in onda dell’ultimo episodio su ABC il prossimo 3 maggio. In Italia la programmazione della stagione prosegue su Fox con un episodio ogni martedì, insieme allo spin-off Station 19: il finale di entrambe le serie andrà in onda nel nostro Paese il 22 giugno.