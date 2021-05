L’idea di uno spin-off di Grey’s Anatomy su April e Jackson stuzzica anche Jesse Williams: dopo l’addio al medical drama nell’episodio 17×15, l’attore non esclude di tornare nei panni di Avery in futuro, vista la svolta che idealmente lo attende col trasferimento a Boston per guidare la Fondazione Avery verso progetti di inclusione sociale.

Su un eventuale spin-off di Grey’s Anatomy su April e Jackson si era già pronunciata l’attrice Sarah Drew, tornata in scena nell’episodio 14 proprio per favorire l’addio di Avery a Seattle. Ora anche Jesse Williams, parlando della sua scelta di andarsene come di “una decisione condivisa” con gli sceneggiatori, apre le porte ad un potenziale sequel, ma non subito.

Le attività dell’ex coppia potrebbero essere oggetto di uno spin-off di Grey’s Anatomy su April e Jackson, ma per adesso Williams ha intenzione di dedicarsi ad altro, come ha anticipato a TvLine rispondendo alla domanda su un eventuale format sui Japril.

Vedremo. Non sono del tutto sicuro. C’è sicuramente una parte di me che è costretta a uscire nel deserto e fare qualcosa di diverso e nuovo, quindi sono molto entusiasta di farlo.

Williams non nasconde la voglia di dedicarsi a progetti nuovi ma non esclude uno spin-off di Grey’s Anatomy su April e Jackson, in virtù del fatto che si sente “davvero orgoglioso del lavoro e del personaggio che ho creato qui in questo mondo“. Secondo l’attore e attivista del movimento Black Lives Matter, sarebbe molto interessante raccontare l’attività filantropica di Avery nel combattere le diseguaglianze sistemiche della sanità americana, incredibilmente evidenziate dalla pandemia. Una tematica inedita perché nessuna serie è specificamente incentrata sul tema delle sperequazioni del sistema sanitario.

Sarebbe uno spin-off dannatamente interessante e succoso con attori incredibilmente talentuosi in un mondo che non vedo riflesso in televisione per quanto riguarda l’equità nella medicina e il ruolo effettivo che la comunità medica gioca nell’influenzare i nostri mezzi di sussistenza, quindi il tema esiste. Non lo nego. Quindi vedremo. Vedremo.

Peraltro uno spin-off di Grey’s Anatomy su April e Jackson a Boston potrebbe includere anche il personaggio di Tom Koracick (Greg Germann lascia la serie ma tornerà come guest star): il neurochirurgo, in uno scatto di orgoglio, ha deciso di lasciare l’ospedale e partire con loro per mettere tutta la sua competenza al servizio di una medicina più inclusiva. ABC non nasconde di voler investire ancora su Grey’s Anatomy e i suoi derivati in futuro, quindi chissà.