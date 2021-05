L’avventura di Giacomo Gianniotti in Grey’s Anatomy 17 si è conclusa con la tragica morte del suo personaggio, dopo cinque stagioni da volto regolare della serie e l’esordio nel finale della dodicesima. Dopo una tortuosa relazione con la protagonista Meredith Grey, una diagnosi di bipolarismo e una trama che lo ha coinvolto in un caso di traffico di organi, il giovane specializzando è morto nell’ottavo episodio della stagione per assicurare alla giustizia una criminale, tra le lacrime della sorella Carina (l’attrice siciliana Stefania Spampinato).

L’uscita di scena di Giacomo Gianniotti in Grey’s Anatomy 17 è stata l’ennesima di una lunga serie, ma nemmeno l’ultima: anche Jesse Williams ha recentemente annunciato che lascia il medical dopo undici stagioni, dopo la reunion dei personaggi di April e Jackson avvenuta nell’episodio 14. Nel primo caso, però, l’addio al personaggio è stato frutto di una scelta (sofferta e incerta fino all’ultimo) degli sceneggiatori, mentre nel secondo caso sembra data dalla volontà dell’attore di volersi dedicare ad altri progetti.

In una stagione già molto cupa a causa della pandemia, la trama riservata al personaggio di Giacomo Gianniotti ha segnato il momento più tragico di Grey’s Anatomy 17 ed è stato un duro colpo anche per l’attore. Al punto che, in memoria dell’esperienza professionale più importante della sua carriera, l’interprete italo-canadese ha deciso di tatuarsi un dettaglio relativo all’episodio della morte di DeLuca.

Giacomo Gianniotti ha mostrato su Instagram la foto di un tattoo che riporta sul suo polso l’ora del decesso di DeLuca in sala operatoria, dichiarato da Owen: 22:50. L’attore nato a Roma, nel quartiere della Garbatella, ha voluto omaggiare così il personaggio che ha decretato una svolta per la sua carriera, ricordando che ogni cosa è destinata a finire ma anche a rimanere per sempre.

L’ora che ha segnato la fine di uno dei capitoli più belli della mia vita. Un simbolo che tutte le cose belle alla fine devono finire. Ma anche un promemoria che ci sono sempre chilometri di bellezza dietro l’angolo.

DeLuca è apparso anche nell’episodio successivo alla sua morte, con un video trasmesso al suo memoriale, e nel decimo dedicato al trauma di Teddy. Inoltre Giacomo Gianniotti ha diretto l’episodio 17×11, dopo essersi preparato per tre anni al debutto alla regia.