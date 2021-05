Il finale di stagione di Grey’s Anatomy 17 sarà l’ennesimo della serie a proporre un matrimonio: stavolta tocca a Maggie e Winston, che si sono fidanzati nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus e hanno deciso di convolare a nozze dopo pochi mesi di frequentazione.

ABC ha svelato la trama e le foto di scena del finale di stagione di Grey’s Anatomy 17, diciassettesimo episodio dei 25 inizialmente previsti: la stagione termina in anticipo a causa dei ritardi accumulati dalla produzione per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid, come per molte altre serie in quest’annata televisiva.

Nel finale di stagione di Grey’s Anatomy 17, dal titolo Someone Saved My Life Tonight, è arrivato il giorno del matrimonio di Maggie e Winston, ma non si tratta del solo spartiacque messo in scena nel corso dell’episodio: anche Meredith, dopo essere guarita dal Covid e dai suoi strascichi, si prepara ad un cambiamento importante, assumendo un nuovo ruolo al’interno dell’ospedale e anche Jo prende una decisione in grado di cambiarle la vita.

Come sempre l’episodio del finale di stagione di Grey’s Anatomy 17 sarà preceduto da uno di Station 19: anche per lo spin-off si tratta dell’ultimo appuntamento, intitolato Forever and Ever, Amen. Maya affronta alcune questioni familiari irrisolte e la squadra prende in mano la situazione quando si trova in azione di fronte a un momento di vita o di morte. Nel frattempo, il matrimonio di Andy e Sullivan viene messo alla prova. Nel sedicesimo episodio, in qualità di guest star, appare anche Chandra Wilson nei panni della dottoressa Miranda Bailey.













Grey’s Anatomy 17×17

In Italia il finale di stagione di Grey’s Anatomy 17, insieme a quello di Station 19 4, andranno in onda il 29 giugno su Fox (canale 112 di Sky), in prima visione assoluta e in prima serata. La stagione 17, in onda con un episodio ogni martedì alle 22:50, è disponibile anche sulla piatatforma NOW.