L’ennesima conferma che non avremo mai un revival o un film sul sestetto del Central Perk è arrivata dalla reunion di Friends, semmai vi fossero ancora dubbi o speranze in merito. L’idea di riportare insieme il cast della serie per un evento promozionale su HBO Max era stata inizialmente fraintesa da alcuni, spingendo la co-creatrice Marta Kauffman a specificare che si sarebbe trattato di uno show non sceneggiato, in cui gli attori sarebbero stati se stessi senza rivestire di nuovo i panni dei loro personaggi.

E così è stato: la reunion di Friends a 17 anni dal finale della serie nel 2004 (qui la nostra recensione) è stata una rimpatriata negli studi originali della Warner Bros, coi set ricostruiti per ospitare Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer in un viaggio tra i ricordi e gli aneddoti più curiosi di quel decennio di tv dal successo globale. Nessun programma, invece, per una reunion che riapra il finale della serie originale: nessun revival all’orizzonte, né un film sequel (sulla falsariga, ad esempio, dei due non troppo entusiasmanti lungometraggi di Sex and The City), perché come hanno sempre specificato gli showrunner “Friends riguarda quel periodo della vita in cui i tuoi amici sono la tua famiglia” e a cinquant’anni si presume sia ormai passato.

La conferma è arrivata una volta di più durante la reunion di Friends quando James Corden, conduttore del segmento late show dell’evento, ha chiesto a Lisa Kudrow se avesse mai pensato ad un potenziale film sequel della serie.

No. Mi dispiace, no. Una volta ho sentito Marta e David dire, e sono completamente d’accordo, che hanno concluso lo spettacolo molto bene. Le vite di tutti sono molto belle, e dovrebbero intervenire su tutte quelle cose buone per trovare altre storie. E non voglio che il lieto fine di nessuno venga cambiato. Inoltre, alla mia età, ormai sarei un po’ floscia. Stop. Devi crescere.

La sua risposta perentoria è stata condivisa anche dagli altri membri del cast e dai co-creatori David Crane e Marta Kauffman, che dalla platea della reunion di Friends annuivano alle motivazioni per cui, secondo l’attrice, sarebbe meglio non rimettere mano a quel finale così ben delineato per ciascuno dei sei personaggi.

Sempre nel corso del talk show della reunion di Friends, però, il cast si è divertito a ipotizzare dove sarebbero Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Joey adesso, immaginandoli alla loro età. Per Aniston e Schwimmer, protagonisti anche di una tenera rivelazione sulla loro “cotta reciproca” all’epoca delle prime stagioni, Ross e Rachel starebbero ancora insieme e avrebbero dei figli. Courteney Cox immagina la sua Monica sempre competitiva e indaffarata, impegnata a cucinare per le vendite delle torte alle scuole elementari nonostante i suoi gemelli siano ormai diplomati, nonché sempre legata a suo marito Chandler che continuerebbe a “farla ridere“. Anche la Kudrow vede la sua Phoebe sposata con Mark e madre di bambini un po’ “diversi dagli altri” come era il suo personaggio. Infine LeBlanc vede il suo Joey realizzato come venditore di sandwich, la sua grande passione!

