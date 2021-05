Non si odiavano affatto, anzi. Jennifer Aniston e David Schwimmer in Friends hanno avuto una “grossa cotta reciproca” nei primi anni sul set, tra la prima e la seconda stagione: è decisamente questa la rivelazione più grossa, forse l’unica, emersa da Friends: The Reunion, lo show prodotto da HBO Max col cast e i creatori della serie (disponibile da oggi su Sky e Now).

Jennifer Aniston e David Schwimmer non hanno avuto remore nel ricordare quanto fossero coinvolti l’uno con l’altro. Va ricordato che l’intero cast ha lavorato alla produzione esecutiva di Friends: The Reunion, quindi la scelta di raccontare questo sentimento reciproco, peraltro dimostrato da alcuni frammenti di backstage dell’epoca in cui il feeling tra i due è palese, potrebbe essere un modo per smentire quanto si è sempre detto in questi anni, ovvero che gli interpreti di Ross e Rachel non fossero propriamente buoni amici.

La rivelazione di Jennifer Aniston e David Schwimmer in Friends: The Reunion

Tutt’altro, Jennifer Aniston e David Schwimmer si sono piaciuti subito e quasi innamorati nel corso delle prime stagioni. Alla domanda di James Corden su eventuali storie nate sul set, la Aniston ha risposto chiamando in causa Schwimmer, che ha iniziato a raccontare com’è andata, sostenuto dalla collega che ha confermato tutto.

Beh, la prima stagione ho avuto una grande cotta per Jen. Ad un certo punto eravamo molto coinvolti entrambi, ma sembrava impossibile venirsi incontro, perché uno di noi due era sempre impegnato in una relazione. Quindi non abbiamo mai superato quel confine, lo abbiamo rispettato entrambi.

La cotta tra Jennifer Aniston e David Schwimmer era reciproca

Quella tra Jennifer Aniston e David Schwimmer era un sentimento “reciproco“, come ha sottolineato l’attrice. All’epoca chiunque aveva una cotta per la Aniston, ma quella di Schwimmer era ricambiata. Nonostante l’attore Matt LeBlanc abbia provato a mettere in dubbio che non sia accaduto nulla tra i due (“stronzate“, ha commentato ironicamente alla chiosa del discorso del collega), la Aniston ha assicurato che tra i due non c’è mai stata una storia. E ha aggiunto che nonostante si piacessero da tempo si sono baciati solo quando è arrivato il momento di mettere in scena il primo bacio di Ross e Rachel.

Ricordo di aver detto una volta a David, ‘Sarebbe un vero peccato se la prima volta che io e te ci baciamo dovesse essere sulla televisione nazionale’. Detto, fatto. La prima volta che ci siamo baciati è stata in quel bar. Quindi abbiamo semplicemente incanalato tutta quell’adorazione e l’amore reciproco in Ross e Rachel.

Il cast sapeva di Jennifer Aniston e David Schwimmer

Del sentimento tra Jennifer Aniston e David Schwimmer era a conoscenza anche il resto del cast, che si era accorto della loro intesa. L’interprete di Ross ha ricordato come fossero soliti “coccolarci e dormire qui sul divano” della casa di Monica, set ricostruito per l’occasione. La Cox ha commentato il bacio tra Ross e Rachel definendolo perfetto e la Aniston ha aggiunto che la chimica in quell’occasione era reale: “Non eravamo solo bravi attori!“.

I rumors su Jennifer Aniston e David Schwimmer

Insomma, dopo anni trascorsi a pensare che i rapporti tra Jennifer Aniston e David Schwimmer fossero piuttosto tiepidi (ma non è detto che non si siano raffreddati nel corso delle stagioni), il duo ha scelto di condividere un segreto che finora non era mai emerso, anzi, che mai avremmo immaginato viste le cronache di senso nettamente opposto. Ross e Rachel sono stati la coppia più martoriata di Friends, insieme per poche stagioni tra la seconda e la terza e infine tornati insieme nell’ultimo episodio. Il creatore David Crane ha anche rivelato che quella reunion finale tra i due era incerta: “Lo abbiamo fatto perché il pubblico lo desiderava, lo aveva aspettato per dieci stagioni e glielo dovevamo“. Nessun lieto fine per i protagonisti, invece: nel corso della serie la Aniston è uscita con la guest star Tate Donovan e poi ha sposato Brad Pitt, di cui il gruppo ricorda la partecipazione ad un episodio nel corso della reunion, mentre David Schwimmer ha avuto diverse relazioni, tra cui la più chiacchierata fu quella con la cantante Natalie Imbruglia. E sì, attualmente sembrano essere entrambi single: lui si è separato dalla moglie Zoe Buckman dopo dieci anni di matrimono nel 2017, lei ha sposato Justin Theroux ma si sono lasciati due anni e mezzo dopo le nozze. Così, per la cronaca.