John Aniston è morto a 89 anni. L’attore era meglio conosciuto come Victor Kiriakis, il malvagio cattivo della soap I Giorni della Nostra Vita. L’annuncio è stato dato dalla figlia, Jennifer Aniston (ex star della serie tv Friends), tramite il suo account Instagram, che scrive che il decesso è avvenuto l’11 novembre 2022.

John Aniston ha iniziato a interpretare Victor nel 1985. La sua ultima apparizione risale all’episodio andato in onda venerdì negli Stati Uniti. I suoi altri ruoli televisivi includevano Mad Men, The Paul Reiser Show, American Dreams, Una mamma per amica, My Big Fat Greek Life, Diagnosis Murder, Kojak, Love of Life e Search for Tomorrow.

Originario dell’isola di Creta, Aniston era nato il 24 luglio 1933, da Stella Joanne. La sua famiglia lasciò Creta per gli Stati Uniti quando lui aveva due anni. Il debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1962.

All’inizio di quest’anno, John Aniston è stato tra i premiati alla carriera alle cerimonie di Daytime, Daytime Creative Arts & Lifestyle, News & Documentary e Childrens & Family Emmy Award, i premi più prestigiosi dedicati alla tv americana.

Ecco il commento di Jennifer Aniston su Instagram:

Dolce papà…⁣ John Anthony Aniston . Sei stato una delle persone più belle che abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. E l’11/11 [novembre, ndr] non meno! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me ora. Ti vorrò bene fino alla fine! Non dimenticarti di farmi visita.”

Padre e figlia Aniston erano apparsi insieme anche in una puntata dello show di Ellen DeGeneres nel 2013.

Continua a leggere su optimagazine.com.