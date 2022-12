Cosa c’è di meglio di guardare i più belli episodi natalizi di serie tv per entrare nello spirito delle feste? Vi elenchiamo 5 titoli che non devono mancare, tra cult passati e presenti, e che dovete assolutamente (ri)vedere a Natale.

Pronti a scoprire i più belli episodi natalizi di serie tv?

Buffy, episodio “Espiazioni”

Uno degli episodi più belli e significativi di Buffy, che rappresenta un punto di svolta nella serie tv. Il vampiro Angel, tormentato dai sensi di colpa e dalle vittime che ha ucciso in passato, viene spinto dal Primo Male (che si presenta sotto le spoglie di Jenny Calendar) a togliersi la vita non appena i raggi di sole illuminano Sunnydale. L’eroica Cacciatrice Buffy, non appena scopre cosa ha in mente il nemico, corre per impedire che il vampiro tanto amato si uccida. E poi, arriva la magia del Natale: a Sunnydale nevica per la prima volta, e le nubi oscurano il cielo.

Friends, episodio “L’Armadillo natalizio”

E’ difficile trasmettere le tradizioni di famiglia ai figli. Ne sa qualcosa Ross, che nell’episodio in questione cerca di spiegare a suo figlio Ben la festa ebraica di Hanukkah. Il bambino, però, preferisce il Natale così com’è concepito dai cristiani con i regali, le renne e il resto. Per fargli cambiare idea, Ross si veste da Armadillo natalizio, scatenando la comicità di Joey (che si veste da Superman) e di Chandler (che si veste da Babbo Natale) durante la cena di Natale a casa di Monica.

The OC, episodio “La festa di tutti”

È Natale, ma per Seth è molto di più: il ragazzo ha inventato una sua festa molto particolare, che fonde insieme elementi di cristianesimo ed ebraismo, la festa di Babbo Rabbino. Lui la chiama “Chrismukkah”. Per la prima volta, Seth non sarà da solo in questa festa e sarà l’occasione per coinvolgere l’amico Ryan e fargli scoprire il significato di famiglia.

The Office, episodio “Spirito natalizio”

Un classico di The Office: gli episodi natalizi, e non potevamo che iniziare col primo di una serie. Michael organizza un gioco per la distribuzione dei regali di Natale tra colleghi, ma la cosa non funziona, e tutti sono insoddisfatti. In particolare, Michael decide di organizzare uno scambio di regali dopo aver ricevuto un guanto da forno da parte di Phyllis, ignorando la soglia imposta dei 20 dollari. Ci sarà da ridere quando tutti cercheranno di accaparrarsi l’iPod che Michael aveva regalato a Ryan.

Ted Lasso, episodio “Canto delle campane”

È Natale a Richmond e Rebecca arruola Ted per una missione segreta e sorprendere i bambini meno fortunati della città. Roy e Keeley sperano in un miracolo e la famiglia Higgins apre le porte della propria casa per i giocatori lontani dalle famiglie. Uno degli episodi più belli di Ted Lasso che scaldano il cuore.

