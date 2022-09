Nuova serie tv in vista per Lisa Kudrow: l’ex star di Friends, nel ruolo dell’indimenticata Phoebe Buffay, reciterà in Time Bandits, la prossima commedia di Apple TV+ diretta da Taika Waititi, già acclamato regista di What We Do in the Shadows, Reservation Dogs, Our Flag Means Death e Jojo Rabbit.

Lisa Kudrow sarà tra i protagonisti di questa rivisitazione del film fantasy cult di Terry Gilliam del 1981: l’adattamento televisivo è stato annunciato da Apple Tv+ come un “viaggio comico attraverso il tempo e lo spazio con un gruppo disordinato di ladri e la loro nuova recluta: un secchione di storia di undici anni“. Il giovanissimo esperto di storia sarà interpretato da Kal – El Tuck.

Nel cast, insieme a Lisa Kudrow, figurano anche Charlyne Yi (House) nei panni di Judy, Tadhg Murphy (Vikings) come Alto, Roger Jean Nsengiyumva (Armchair Detectives) come Widgit, Rune Temte (Fortitude) nei panni di Bittelig, Kiera Thompson (The Salisbury Poisonings) come Saffron e Rachel House (Stateless) come Fianna. Waititi, co-sceneggiatore di Time Bandits, dirigerà i primi due episodi, oltre ad essere produttore esecutivo della serie insieme a Jemaine Clement, Iain Morris e Garrett Basch. Waititi è anche un co-sceneggiatore. La prima stagione da 10 episodi è attesa nel 2023.

Lisa Kudrow è reduce dalla partecipazione ad un’altra comedy, ma in casa Netflix: è stata il volto femminile di Space Force, accanto a Steve Carell. Oltre a Friends, in onda dal 1994 al 2004, ha recitato in molti film ed è stata protagonista e produttrice della webserie Web Therapy.

