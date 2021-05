Sky ha diffuso i dettagli su Friends: The Reunion orari e canali su cui trovare lo show speciale il 27 maggio, l’attesissimo speciale che vede di nuovo insieme, per la prima volta in tv dopo il finale della serie 17 anni fa, i sei protagonisti, altri volti del cast, i produttori esecutivi della sit-com e una lunga serie di guest star.Perry e David Schwimmer

Friends: The Reunion orari e canali

L’evento Friends: The Reunion con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew e la partecipazione di James Corden come conduttore di uno spazio talk sarà disponibile il 27 maggio su HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia lanciata un anno fa, e in contemporanea in diversi Paesi in Europa, tra cui l’Italia. Sarà possibile vedere lo speciale su Sky e su Now, in prima tv assoluta e in contemporanea con la messa in onda americana.

Friends: The Reunion orari e canali su Sky e Now

Friends: The Reunion sarà disponibile per gli abbonati in Italia già dalle 9.00 di mattina del 27 maggio, on demand su Sky e in streaming su NOW, come svelato dal nuovo trailer ufficiale rilasciato alla vigilia del debutto. In particolare, alle 9.00 andrà anche in onda su Sky Atlantic, mentre in prima serata, dalle 21.15, verrà proposto su Sky Atlantic e Sky Uno.

Friends: The Reunion orari e canali in Italia

In contemporanea con gli USA sarà quindi possibile assistere, anche dall’Italia, al ritorno del cast e degli storici produttori sul set originale di Friends – lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank – per questo tributo che celebra non solo all’conica sitcom in onda dal ’94 al 2004, ma anche dell’amicizia nata tra i sei protagonisti, come mostra chiaramente il trailer di HBO Max che anticipa molti momenti di emozione e goliardia. Inoltre Friends: The Reunion vedrà alternarsi sul palco un enorme numero di star d’eccezione: questi i nomi annunciati da HBO.

David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon, Malala Yousafzai.





Friends: The Reunion orari e canali dell’evento

Questo progetto che è stato venduto in diversi Paesi nel mondo, a testimonianza della grande eredità lasciata da Friends nei decenni, porta il marchio dei sei protagonisti, che sono anche produttori esecutivi dello show insieme al regista di Friends: The Reunion, Ben Winston, e ai produttori esecutivi storici di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. L’appuntamento è per il 27 maggio on demand su Sky e in streaming su NOW.