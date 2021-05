Vasco Rossi sui Maneskin dichiara: “La loro Zitti E Buoni è la mia Siamo Solo Noi”. Le sue parole provengono da un’intervista rilasciata a Repubblica e disponibile online sul sito del quotidiano.

“In loro sento quella voglia di andare contro l’omologazione che provavo io”, aggiunge il Blasco, che si congratula per quel “fenomenale riff di chitarra” e paragona Zitti E Buoni del gruppo guidato da Damiano alla sua hit Siamo Solo Noi.

Non è la prima volta che Vasco Rossi si trova a parlare dei Maneskin. Li ha supportati di recente via social, nel corso dell’avvenuta del gruppo all’Eurovision Song Contest che si è chiusa con la vittoria di Zitti E Buoni per l’Italia. Prima al televoto, la canzone dei Maneskin ha scalato rapidamente la classifica di gradimento fino a conquistare la vetta e a superare il posizionamento dei cantanti presentati dalla Svizzera e dalla Francia.

Proprio dalla Francia è arrivata l’accusa di uso di droghe a Damiano dei Maneskin che, una volta tornato in Italia, si è sottoposto al test antidroga risultato negativo. La Francia ha dichiarato che non procederà ulteriormente e non chiederà altre verifiche.

Già nella conferenza stampa che ha fatto seguito al trionfo dei Maneskin, Damiano aveva smentito di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Si era chinato per raccogliere i vetri di un bicchiere che Thomas aveva accidentalmente rotto in Green Room.

Con la comunicazione dell’EBU e la resa della Francia, si chiude anche il cocaina gate dell’Eurovision Song Contest 2021. L’edizione del 2022 sarà organizzata dall’Italia e sarà la Rai a doverlo fare, in collaborazione con l’ESC.

A proposito della richiesta del test antidroga, Vasco Rossi sui Maneskin ironizza in un video sui social: “Farò anche io il test antidroga”. Intanto il loro rock lo ha ufficialmente conquistato al punto da parlarne anche sulle pagine di Repubblica.