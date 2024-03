Gli auguri di Buona Pasqua 2024 arrivano anche dagli artisti e i personaggi dello spettacolo. Come per ogni festività, i cantanti condividono con i propri fan e follower i propri messaggi per augurare a chiunque in ascolto una giornata serena.

Buona Pasqua 2024, gli auguri degli artisti

Si comincia con gli auguri rock di Vasco Rossi, che condivide un uovo con impressa la scritta: “7 San Siro” per ricordarci la data zero dei concerti allo Stadio Meazza di Milano: “Buona Pasqua rock con un Super Uovo, e buona Resurezzione”, scrive il rocker di Zocca. All’appello non manca Dodi Battaglia, che imbraccia la sua chitarra e ci invia “il grande abbraccio che solo la musica sa rendere universale e ricco di energia positiva”.

Laura Pausini mostra un outfit che la rende “un po’ nuvola, un po’ uovo di pasqua” e augura una felice Resurrezione ai suoi fan. Lo stesso messaggio è riportato in inglese, spagnolo, portoghese e francese. Giovanni Allevi si mostra in versione fumetto, con i fiori che compongono i tasti di un pianoforte e scrive: “Auguri di Buona Pasqua a tutti voi!”. Anche Fedez, a modo suo, dedica un pensiero a questa festa: una tazzina di caffè sollevata su un letto disfatto e “buona Pasqua stelline”. “Buona pace”, scrive Giuliano Sangiorgi.

Significato della Pasqua

La Pasqua Cristiana è il giorno in cui si celebra la Resurrezione di Gesù tre giorni dopo la sua sepoltura intorno al 30 d.C.. La Resurrezione è l’atto finale della Passione dopo il sacrificio della Croce, quando Cristo ha accolto su di sé tutti i peccati degli uomini e li ha cancellati con la sua morte.

