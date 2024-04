Sale a cinque il numero dei morti della strage di Suviana, con l’esplosione della centrale idroelettrica che ha scosso profondamente l’Italia e per la quale i soccorritori stanno lavorando ininterrottamente per cercare i dispersi e mettere in sicurezza l’impianto. Per questo Vasco Rossi ha affidato alle storie Instagram il suo piccolo pensiero rivolto alle vittime e a tutti gli operatori che si stanno prodigando dal momento della tragedia.

Vasco Rossi sui social scrive: “Sono vicino ai parenti delle vittime”, poi mostra la foto di uno dei soccorritori e scrive: “Eroi!”. Nel frattempo oggi, giovedì 11 aprile, è stato recuperato nel primo pomeriggio il corpo di Adriano Scandellari, la quarta vittima. Subito dopo i soccorritori hanno rinvenuto il corpo della quinta vittima, Paolo Casiraghi.

La tragedia si è consumata alle 15 di martedì 9 aprile presso il bacino artificiale di Suviana di Camugnano, vicino Bologna. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo. Nel frattempo l’amministratore delegato di Enel Green Power Salvatore Bernabei ha spiegato che all’interno della centrale si stavano svolgendo delle prove di aggiornamento, e ha negato che vi fossero problemi di sicurezza.

