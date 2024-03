Il pensiero di Vasco Rossi su Eleonora Abbagnato è quasi quello di un padre fiero dei successi della propria figlia, o quello del fratello maggiore che assiste al percorso in ascesa della sorellina. Il rocker di Zocca ha parlato della étoile dell’Opera di Parigi nel documentario Eleonora Abbagnato – Una Stella Che Balla andato in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai3.

Cosa ha detto Vasco Rossi su Eleonora Abbagnato

Nel pensiero di Vasco Rossi su Eleonora Abbagnato c’è una grande distinzione tra la persona ordinaria e l’artista popolare. Entrambe sono sferzate dalle difficoltà della vita, ma un artista dovrà sempre avere quel conto in più con il resto del mondo, sempre attento alla vita privata del proprio idolo e poco avvezzo a comprenderne i momenti di crisi. Per questo Vasco sostiene che per “essere un numero uno come lei“ non bastano la passione e la costanza, ma una vera e propria “dedizione“.

Un altro punto dolente della vita da star è quello della solitudine: “Viene subito dopo il successo, perché alla fine ci sei solo te”, nel senso che “devi sacrificare amici, parenti” e anche certe abitudini. “Il mondo diventa un altro mondo, perché tu ti accorgi che sei nel tuo mondo”. Questo è il merito che Vasco riconosce in Eleonora Abbagnato. Come già detto, per lui è la “numero uno” e a lei attribuisce il merito di aver retto il colpo del successo che spesso diventa un fenomeno alienante.

Chi è Eleonora Abbagnato

Palermitana classe 1978, ballerina professionista nonché direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, l’amicizia tra Eleonora Abbagnato e Vasco Rossi è iniziata nel 2009, quando l’étoile ha partecipato al videoclip ufficiale del singolo Ad Ogni Costo dall’album Tracks 2 – Inediti e Rarità.

