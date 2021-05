“Damiano dei Maneskin pippa cocaina in diretta”, si legge ripetutamente su Twitter. Numerosi coloro che in tutta Europa hanno notato uno strano gesto di Damiano dei Maneskin nel corso della diretta dell’Eurovision Song Contest 2021 che ha riportato la vittoria in Italia dopo più di 30 anni.

A trionfare a Rotterdam sono stati i Maneskin che, giovanissimi, vantano già una vittoria al Festival di Sanremo, con la stessa canzone. Tangibile l’emozione dei quattro ragazzi che, terminata la diretta dell’ESC, rispondono alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Un giornalista estero, in particolare, fa notare a Damiano e ai Maneskin ciò che sta rimbalzando sui social da ore. Pone alla loro attenzione l’ipotesi che sta prendendo piede sui social e che vede, a corredo del video con il gesto incriminato, una didascalia che parla di cocaina. Ma Damiano chiarisce immediatamente e risponde alla domande senza timori: non fa uso di droghe.

Ogni messaggio su Twitter relativo alla faccenda“Damiano dei Maneskin pippa cocaina in diretta” è quindi da considerarsi privo di fondamento oltre che smentito dal diretto interessato. A smentire tutto ci ha già pensato lo stesso cantante, nel corso dell’incontro con i media successivo all’esibizione del trionfo.

Damiano ha accennato ad un bicchiere rotto da parte dei Thomas, componente della band Maneskin, chiedendo di non ipotizzare neanche l’uso di sostanze stupefacenti: la droga non gli appartiene in alcun modo.

Chiamato ad intervenire, in risposta alla questione sollevata dal giornalista estero, Damiano risponde: “Thomas ha rotto un bicchiere, non uso droghe. Non ditelo per favore, no cocaina”. Il suo messaggio contro l’uso di stupefacenti.

A chi ha provato ad oscurare la vittoria (meritata) dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam sembra proprio che sia andata male.