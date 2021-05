Eurovision 2022 in Italia, ma in quale città? Gli occhi sono puntati su Milano e Roma per un paio di requisiti che molte altre città d’Italia non riuscirebbero a rispettare. Innanzitutto un palazzetto al chiuso adatto ad accogliere l’evento che non potrà svolgersi all’aperto.

Scende quindi drasticamente il numero delle città della penisola effettivamente da candidare. Verona e la sua bellissima Arena, ad esempio, non possono gareggiare per aggiudicarsi la nuova edizione del Festival d’Europa.

Occhi puntati su Milano e Roma principalmente, per l’Eurovision 2022 in Italia. Le città ospitanti l’evento, infatti, devo rispondere ad alcuni requisiti, inclusi quello di essere facilmente raggiungibili da un aeroporto internazionale.

Milano potrebbe puntare su ben tre aeroporti con scali internazionali: il centralissimo aeroporto di Linate, raggiungibile addirittura con autobus urbano; l’aeroporto di Malpensa e quello di Orio Al Serio.

La città di Roma potrebbe invece contare su Ciampino e Fiumicino, non esattamente centrali ma raggiungibili comodamente con i mezzi pubblici, autobus oppure treno.

Entrambe vantano un palazzetto dello sport. Roma ha l’ex Palalottomatica, oggi Palazzo dello Sport, Milano vanta invece il Mediolanum Forum di Assago. Tutti e due risulterebbero idonei ad accogliere la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest.

Ma l’Eurovision 2022 in Italia potrebbe tenersi anche a Bologna, dotato di Unipol Arena (a Casalecchio di Reno) e aeroporto internazionale. Per il nord Italia potrebbe essere tra le città favorite anche Torino.

Le prime ipotesi portano però a rimanere tra Roma e Milano ma anche a pensare che possa essere proprio Milano quella più adatta ad accogliere l’evento. Non solo l’efficienza dei trasporti da e verso gli aeroporti ma anche la presenza del centrale aeroporto di Linate, comodissimo per ogni tipo di spostamento.

L’Eurovision 2022 sarà inoltre il primo che consentirà, ce lo auguriamo, di festeggiare l’uscita dalla pandemia covid-19. In Italia la Lombardia è stata la regione che ha accusato immediatamente il colpo e proprio dalla Lombardia potrebbe ripartire lo show internazionale.