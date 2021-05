Il cast di Dexter 9 resta ancora un mistero. Finora, solo il protagonista della serie originale Michael C. Hall è stato confermato nel revival che Showtime rilascerà il prossimo autunno. E finora è l’unico ad essere apparso nei brevi teaser che annunciano l’arrivo di questo sequel, di fatto una nona stagione che si aggiunge alle 8 precedenti.

Le prime immagini di Dexter 9 mostrano il protagonista nel suo esilio nei boschi pronto per tornare ad uccidere, probabilmente a causa del suo nuovo nemico interpretato da Clancy Brown. La stagione 9 di Dexter sarà ambientata principalmente nello stato di New York, ma non si sa molto altro della trama, né del cast.

Un suggerimento sul fatto che ci saranno i membri della formazione originale anche in Dexter 9 è arrivato da Jamie Chung, annunciata come uno dei volti del revival: non è chiaro quale sarà il suo ruolo, ma l’attrice ha fornito un dettaglio importante sulla stagione attualmente in produzione. Parlando con People, ha infatti confermato il ritorno di “volti familiari” della serie originale in Dexter 9, che riparte dal finale (contestato e deludente per la stragrande maggioranza dei fan) dell’ottava stagione.

Si svolge nello stato di New York e, come sappiamo dall’ultima stagione, Dexter si sta nascondendo. Quindi sicuramente va avanti e ci saranno molti volti nuovi, ma anche molti familiari. Penso che soddisferà sicuramente l’appetito di tutti. Soprattutto se sei un grande fan di Dexter.

Non è chiaro se il cast originale verrà in tutto o in gran parte ripristinato in Dexter 9, ma certamente questo dettaglio fatto trapelare dall’attrice conferma che la nuova serie non stravolgerà nettamente l’assetto dello show. Le sue dichiarazioni sembrano anche smentire quanto dichiarato da James Remar, che ha interpretato Harry Morgan per otto stagioni, all’inizio di maggio: l’attore ha confermato di non essere coinvolto nel revival e ha aggiunto che Showtime non avrebbe ricontattato nessuno del cast originale per la nuova stagione, almeno stando a quel poco di cui è stato messo a conoscenza. Possibile dunque che, se Remar non vi sarà, torneranno invece altri volti della serie madre, di cui però non si conoscono i nomi visto l’enorme riserbo che Showtime sta mantenendo sul progetto.