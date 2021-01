Prende gradualmente forma il progetto di Dexter 9, il revival dell’iconica serie che si prefigge l’obiettivo di dare un finale compiuto e soddisfacente alla storia del vendicatore nato dalla penna di Jeff Lindsay. Un nutrito gruppo di attori si unisce ai già annunciati Michael C. Hall, nei panni del protagonista Dexter, e Clancy Brown, in quelli del grande antagonista del revival Kurt Caldwell.

Showtime ha annunciato la partecipazione al cast di Dexter 9 di Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah e Jack Alcott, divulgando anche i primi dettagli sui personaggi che andranno ad impersonare nel revival. Inoltre è stato rivelato che la nuova stagione sarà ambientata nello stato di New York e in particolare nella piccola città immaginaria di Iron Lake, anziché a Miami come la serie originale.

In Dexter 9 Julia Jones (già vista in Westworld, The Mandalorian, Goliath) interpreterà Angela Bishop, la prima persona a capo della polizia da nativa americani nella sua città nello stato di New York, mentre Sequoyah (Believe) interpreta Audrey, la sua sfacciata e cocciuta figlia adolescente. Miller (Sylvie’s Love) interpreterà Logan, un sergente del dipartimento di polizia di Iron Lake che fa anche da assistente allenatore di wrestling per il liceo locale. Alcott (The Black List, The Good Lord Bird) interpreterà Randall, con il quale Dexter ha un incontro molto importante.

La stagione di Dexter 9 è prodotta dallo storico showrunner della serie Clyde Phillips e lo stesso protagonista Michael C. Hall (nominato cinque volte all’Emmy per il ruolo di Dexter) partecipa alla produzione esecutiva. Lo scopo di Showtime era quello di riportare la serie in onda con la squadra originale, in modo da rispondere alle richieste del pubblico di un finale esauriente al posto di quello un po’ sospeso dell’ottava stagione.

La produzione di Dexter 9 inizierà nelle prossime settimane in Massachusetts e – salvo ritardi dovuti alla pandemia da Coronavirus – i 10 nuovi episodi della serie dovrebbero uscire entro il 2021, quindici anni dopo il debutto dello show che avvenne nel 2006.