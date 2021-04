Lo avevamo lasciato nascosto nei boschi sotto mentite spoglie ma a giudicare dal nuovo teaser di Dexter 9 lo ritroveremo alle prese con ciò che gli riesce meglio, ovvero nei panni di spietato giustiziere che uccide criminali sfuggiti alla giustizia.

Almeno questo è quanto sembra suggerire il teaser di Dexter 9 rilasciato da Showtime per ricordare che il revival della serie uscirà entro l’anno, con 10 nuovi episodi a formare una miniserie potenzialmente conclusiva.

Il secondo teaser di Dexter 9 è in realtà il primo con la voce del protagonista Michael C. Hall – il precedente era un mero annuncio del ritorno della serie – qui nuovamente nei panni del serial killer sociopatico e giustizialista che sta per tornare in azione.

Ambientato tra i boschi dove vive come taglialegna il teaser di Dexter 9 annuncia un ritorno alle origini della sua natura di serial killer. Giocando sulla scelta di ritirarsi in montagna e vivere da boscaiolo, il video non mostra il personaggio, ma la voce fuori campo di Dexter afferma che l’unica natura che vuole inseguire è il suo istinto primordiale: “La verità è che non c’è niente come il ritorno alla natura: la tua natura” dice il protagonista mentre un martello è infilzato in un tronco tra le nevi e un fuoco arde sullo sfondo. In precedenza una prima immagine di Dexter nella nuova stagione era stata diffusa da Showtime.

Ecco il teaser di Dexter 9 che richiama il tanto contestato finale della serie, oggetto di molte critiche nel 2006, in cui Dexter ha simulato la sua morte e ha assunto una nuova identità come taglialegna.

Il teaser di Dexter 9 è il primo di una serie di anticipazioni che si susseguiranno nei prossimi mesi per promuovere la nuova serie che dovrebbe arrivare nell’autunno 2021. Hall e lo showrunner storico della serie Clyde Phillips sono entrambi in questo nuovo progetto che ripartirà dal finale dell’ottava stagione per dare al pubblico un finale all’altezza del successo della serie (oppure per proseguire ancora con altre stagioni).