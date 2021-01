Clancy Brown in Dexter 9. Il revival dell’amata serie tv con Michael C. Hall continua a prendere forma e la notizia che l’attore penderà il posto dell’antagonista in questo nuovo capitolo, ha aperto un vaso di Pandora che ha portato a galla una serie di dettagli e di indizi che potrebbero rivelare il perché e dove il nostro Dexter tornerà ad uccidere. L’ultima volta che lo abbiamo visto, nel lontano 2013, Dexter si era ritirato in un piccolo paese nei boschi e in montagna per rintanarsi in una sorta di chalet pronto ad essere un normale boscaiolo ma chi ha seguito la serie sa bene che la sua indole è un’altra e che la sua strada è tracciata.

Partendo da questo presupposto è facile mettere insieme le cose e pensare a quella che sarà la trama del revival di Dexter che riscriverà il finale della serie. Clancy Brown in Dexter 9 è chiamato a vestire i panni di Kurt Caldwell, personaggio che è destinato a essere il cattivo principale della stagione, il sindaco della piccola città di Iron Lake che ha realizzato il sogno americano passando dalla guida di grandi autocarri a possederne diversi. Potente, generoso, amato da tutti: è un vero uomo del popolo ma se qualcuno gli calpesta i piedi, il suo volto cambia.

Michael C. Hall vestirà di nuovo i panni del suo Dexter per punire i gravi peccati di questo sindaco proprio ad Iron Lake? Potrebbe essere questo il nome della cittadina sulla montagna dove lo abbiamo lasciato e Kurt Caldwell l’uomo che lo porterà ad uccidere ancora, ma qual è il suo peccato e come entreranno i due in rotta di collisione? Questo è tutto ancora da capire. Lo stesso Michael C. Hall ha affermato che i piani per il revival erano nell’aria ormai da un po’ ma che adesso è arrivato il momento di tornare a dargli forma perché c’è stata una proposta interessante, speriamo che lo sia anche per i fan.