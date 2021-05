Si sono concluse le riprese della serie Rai Sopravvissuti, nuovo progetto televisivo dal respiro internazionale. Il primo ciak era stato battuto lo scorso ottobre a Genova. Diretto da Carmine Elia – già dietro la macchina da presa per La Porta Rossa, la trama ruota intorno al mistero intorno a un gruppo di superstiti di un naufragio che cercano di tornare alla normalità di casa, non senza portare dentro di sé bugie e segreti legati all’accaduto.

Tra i protagonisti spicca l’attore Lino Guanciale, uno dei naufraghi dell’imbarcazione Arianna di cui si sono perse le tracce dopo un anno di inutili ricerche. La nave era diretta ai Caraibi con un equipaggio di dodici persone, e riappare mesi dopo con a bordo solo sette sopravvissuti, i quali sembrano nascondere un grande segreto su quanto accaduto e sulla sorte delle persone scomparse. Cos’è davvero successo su quella nave?

La serie, scritta da Viola Rispoli, Massimo Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, è una co-produzione Rai Fiction-Rodeo Drive-Cinétévé-ZDF. Sopravvissuti è descritto come un mistery-drama suddiviso in dodici episodi da 50 minuti ciascuno di essi diretto da Carmine Elia. Un cast di attori internazionali partecipa al progetto: oltre Guanciale, anche Giacomo Giorgio, Barbara Bobulova, Vincenzo Ferrara, Adèle Wismes, Fausto Sciarappa, Camilla Semino Favro, Florian Fitz, Pia Lanciotti, Luca Biagini, Stéfi Celma, Alessio Vassallo, Elena Radonicich, e Sophie Pfennigstorf.

Per festeggiare la fine delle riprese, l’attore Giacomo Giorgio ha condiviso alcuni scatti dal set dove possiamo dare uno sguardo ai protagonisti, incluso un look inedito per Guanciale. La messa in onda della serie è prevista nel corso del 2021.

Per Lino Guanciale è un periodo molto impegnativo. Archiviato il successo de L’Allieva (che tornerà in onda in replica dal 31 maggio), sarà nel cast di Noi, remake italiano di This Is Us. Inoltre, in estate tornerà a girare La Porta Rossa, serie di successo Rai in onda prossimamente con la terza e ultima stagione.

Ecco le prime foto del cast e la produzione: