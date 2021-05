La Porta Rossa 3 pronta ad aprire il suo set. Federico Poilucci, presidente della Film Commission del Friuli Venezia Giulia, ha annunciato l’inizio delle riprese a Trieste per il prossimo 30 agosto.

Lino Guanciale e Gabriella Pession torneranno a vestire i panni rispettivamente del commissario Leonardo Cagliostro e sua moglie Anna con l’intento di chiudere in bellezza la fiction di Rai2, inaugurata nel 2017 e venduta anche all’estero.

Ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, la trama racconta le vicende dell’ispettore Leonardo Cagliostro che, rimasto ucciso in modo misterioso, ha la possibilità di tornare in vita per scoprire chi siano assassino e mandanti del suo omicidio. Per le sue indagini da fantasma, si fa aiutare dalla giovane medium Vanessa (interpretata da Valentina Romani). L’uomo dovrà anche proteggere la moglie Anna, magistrato, che ha appena dato alla luce la loro figlia, da chi la vuole uccidere.

Come scrive Il Piccolo, giornale di Trieste, le riprese de La Porta Rossa 3 inizieranno a fine agosto e proseguiranno per 16 settimane, fino a dicembre. La messa in onda è quindi prevista nel corso del 2022 su Rai2.

L’ultima puntata della seconda stagione si era conclusa con Cagliostro ancora bloccato nel mondo dei vivi, mentre Vanessa era partita con Federico alla ricerca di altri medium come loro. In realtà, la giovane non sa di essersi cacciata in un grosso guaio poiché il suo compagno di viaggio non è chi dice di essere, e sta agendo per conto di terzi.

Nel cast ritroveremo anche Pierpaolo Spollon (Filip Vesna), Gaetano Bruno (Diego Paoletto), Elena Radonicich (Stella Mariani), e Carmine Recano (Federico).

La location prescelta è ancora il Porto Vecchio, ma da Il Piccolo fanno sapere che sarà impossibile girare sull’Ursus, uno dei simboli della fiction, da dove il personaggio di Cagliostro osserva la città in movimento. La struttura è infatti attualmente sottoposta a restauro.

Prima de La Porta Rossa 3, Lino Guanciale sarà impegnato in altre produzioni televisive: Sopravvissuti e Noi, remake italiano di This Is Us.