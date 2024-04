Torna il detective Neville Parker (Ralf Little), protagonista di Delitti in Paradiso 13 con un nuovo episodio, in onda stasera 10 aprile. La tredicesima stagione ha debuttato su Rai2 la scorsa settimana.

Abbiamo ritrovato Parker ancora intento a risolvere nuovi casi nell’isola Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico. La stagione si è aperta con un bel colpo di scena. Il commissario Selwyn Patterson (Don Warrington) celebra 50 anni di servizio in Polizia, ma viene colpito da un misterioso assassino e si trova a combattere per la sua vita. Nel corso della stagione, Neville dovrà affrontare nuove indagini con la sua squadra: la morte di un’anziana donna ricoverata nella casa di cura locale, che viene trovata pugnalata con il suo stesso ferro da calza, l’avvelenamento di uno chef famoso e il blackout in tutta l’isola riconducibile al misterioso mondo delle criptovalute.

Andiamo alle anticipazioni di stasera. Si intitola “Redenzione” l’episodio 13×02 che vedremo il 10 aprile. Ecco la sinossi:

Una ricca filantropa, Nancy Martin, ospite di una casa di riposo, muore pugnalata con uno dei suoi ferri da maglia, mentre quasi tutti i sospettati del caso sono occupati a giocare a bingo. Per l’ispettore Neville e la sua squadra la vicenda si rivela più complessa del previsto. Nel frattempo, il commissario Selwyn Patterson fatica a riprendersi dalle conseguenze delle ferite causate dal suo attentato.

Nel cast di Delitti in Paradiso 13: Ralf Little è l’ispettore Neville Parker; Joséphine Jobert è la detective sergente Florence Cassell; Shatonl Jackson è il sergente Naomi Thomas; Tahjy Miles è l’agente Marlon Price; Don Warrington è il commissario Sewlyn Patterson; Elizabeth Bourgine è Catherine Bordey; Ginny Holder è l’agente Darlene Curtis; Sara Martins è Camille Bordey, ex investigatrice, ora sergente detective al distretto di Honoré; Danny John-Jules è Dwayne Myers.

L’appuntamento con Delitti in Paradiso 13 è per stasera ore 21:30 su Rai2.

