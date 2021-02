Con l’annuncio dell’inizio delle riprese della serie è stato ufficializzato il cast di Noi, remake italiano di This Is Us destinato al pubblico di Rai1. Dopo tanti rumors, c’è la formazione ufficiale: oltre al già previsto Lino Guanciale – decisamente onnipresente sull’ammiraglia Rai nelle produzioni degli ultimi 5 o 6 anni, da L’Allieva al Commissario Ricciardi passando per Che Dio ci Aiuti e Non dirlo al mio Capo! – sono stati confermati i nomi di Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone.

Sono loro i volti del cast di Noi, gli omologhi di This Is Us nella versione italiana: gli attori sono sul set dallo scorso 15 febbraio, nel centro di Roma, diretti da Luca Ribuoli. L’adattamento nostrano della serie di NBC, prodotta dalla 20th Television di Disney Television Studios, è scritto da Sandro Petraglia, capo-sceneggiatore affiancato da Flaminia Gressi e Michela Straniero. La serie è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction ed è attesa su Rai1 nella prossima stagione televisiva.

Il cast di Noi sarà impegnato a lungo sul set della serie: le riprese dureranno per 23 settimane tra Roma, Milano, Torino e Napoli per realizzare i 12 episodi che saranno trasmessi su Rai1 in 6 prime serate.

Chi segue la serie originale potrà facilmente individuare nei volti del cast di Noi i personaggi di questo dramma familiare che ha nella segmentazione temporale del racconto il suo tratto caratteristico. La serie racconta la storia di una giovane coppia molto affiatata, Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), che affronta la sfida di crescere tre figli: Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone) sono stati cresciuti tra mille difficoltà e ora, da adulti, cercano le rispettive strade verso la felicità. Alternandosi tra presente e passato, la storia di questa famiglia diventa anche un modo per attraversare trent’anni di storia italiana, ma è soprattutto un grande affresco di legami, affetti, piccoli e grandi eventi che condizionano le vite delle persone e influenzano ciò che diventeranno. Un modo di raccontare la genitorialità e l’essere figli da un punto di vista estremamente emotivo, che affronta i temi più svariati che possono emergere nel corso della vita delle famiglie.

Gli omologhi del cast di Noi in This Is Us sono Milo Ventimiglia (Jack Pearson nella serie), la neomamma Mandy Moore (Rebecca Pearson), il premio Emmy e Golden Globe per questo ruolo Sterling K. Brown (Randall Pearson), Chrissy Metz (Kate Pearson) e Justin Hartley (Kevin Pearson).

Tra gli altri, figurano nel cast di Noi anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

I protagonisti di Noi, remake di This Is Us: © Foto Lino Guanciale di Manuel Scrima, Aurora Ruffino di Alessandro Pizzi, Dario Aita di Francesca Marino, Claudia Marsicano di Yuri Casagrande Conti, Livio Kone di Paolo Palmieri

In Italia la serie originale This Is Us, creata da Dan Fogelman e premiata con due Emmy Awards, è disponibile su Amazon Prime Video ed è trasmessa dal canale satellitare Fox, mentre in chiaro va in onda su Tv2000.