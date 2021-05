Torna L’Allieva in tv: i nostalgici di Alice Allevi, la goffa specializzanda in medicina legale, potranno rivedere le sue (dis)avventure nella nuova programmazione di Rai1.

Secondo quanto scrive in anteprima Bubino Blog, il 28 maggio terminerà Il Paradiso delle Signore, lasciando un posto vuoto nel palinsesto pomeridiano. Per riempirlo, la rete ammiraglia ha pensato di giocarsi una delle sue serie più amate degli ultimi anni: c’è L’Allieva in tv con le repliche a partire dal 31 maggio.

La coppia formata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale tornano ad infiammare il pubblico di Rai1 con gli episodi della prima stagione dalle 14:50 circa. La programmazione non è ancora chiara, ma la messa in onda della serie, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, dovrebbe proseguire fino a fine agosto senza interruzioni. Il Paradiso delle Signore tornerà con i nuovi episodi da giovedì 19 agosto.

L’Allieva è andata in onda per tre stagioni dal 2016 al 2020. La storia segue le vicende personali e professionali di Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale. Sbadata e maldestra, eppure dotata di un istinto innato che le permette di empatizzare con le vittime e quindi aiutarla a risolvere i casi in cui è coinvolta. L’Allieva in tv è l’occasione per il pubblico affezionato di rivivere la storia di Alice e Claudio (il dottor CC), ma anche un’opportunità per i curiosi che intendono recuperare la serie.

Nel cast principale, Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi; Lino Guanciale è il dottor Claudio Conforti; Dario Aita è Arthur Malcomess; Michele Di Mauro è l’ispettore Roberto Calligaris; Francesca Agostini è Lara Proietti, amica e collega di Alice; Pierpaolo Spollon è Marco Allevi, fratello di Alice; Jun Ichikawa è Yukino Nakahama; Chiara Mastalli è Silvia Barni; Martina Stella è Ambra Negri Della Valle; Ray Lovelock è il professor Paul Malcomess (sostituito nella seconda stagione da Tullio Solenghi); Emmanuele Aita è Paolo Macrì; Francesco Procopio è Giorgio Anceschi; Fabrizio Coniglio è Fabrizio Visone; Anna Dalton è Cordelia Malcomess; Giselda Volodi è la professoressa Valeria Boschi detta “Wally”; e Chiara Ricci è la dottoressa Beatrice Alimondi.