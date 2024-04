Tornano la quinta stagione di 911 e 911 Lone Star 3 in onda su Rai2 con i rispettivi nuovi episodi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera 14 aprile.

Si comincia dall’episodio 5×13 di 911 dal titolo Fobie della paura, di cui vi riportiamo la sinossi:

Athena indaga su una rapina in una stazione di servizio che prende una svolta inaspettata. Nel frattempo, Bobby e i suoi corrono per salvare un sub alle prime armi che va nel panico mentre si trova in una gabbia in mezzo agli squali, e una domestica terrorizzata dai ragni. Nel mentre, Maddie parla con Buck, che si rende conto che deve essere sincero con Taylor. Eddie va in analisi, ma non sta facendo molti progressi, in realtà si rifiuta di ammettere di avere un problema e tanto meno di affrontarlo.