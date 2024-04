Tornano 911 5 e 911 Lone Star 3 in onda su Rai2 con i rispettivi nuovi episodi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera 14 aprile.

Si comincia dall’episodio 5×12 di 911 dal titolo Boston, di cui vi riportiamo la sinossi:

Chimney è determinato a ritrovare Maddie che è scomparsa nel caos del giorno di San Patrizio. Fortunatamente Maddie esce dalla clinica nella quale si era internata, dove ha affrontato i suoi problemi, a cominciare dalla depressione iniziata in tenera età quando morì il fratello Daniel, al traumatico matrimonio con Doug. Dopo una diagnosi si è scoperto che non soffriva di depressione post-partum, ma di tiroidite silente, iniziando così una terapia ormonale. Maddie ormai sta molto meglio e ha trovato un appartamento.

Nel cast di 911 5: Angela Bassett è Athena Grant-Nash; Peter Krause è Bobby Nash; Oliver Stark è Evan Buckley; Aisha Hinds è Hen Wilson; Kenneth Choi è Howard Han; Rockmond Dunbar è Michael Grant; Corinne Massiah è May Grant; Marcanthonee Jon Reis è Harry Grant; Jennifer Love Hewitt è Maddie Buckley; Ryan Guzman è Eddie Diaz; Gavin McHugh è Christopher Diaz; John Kim è Albert Han.

A seguire, l’episodio 3×11 di 911 Lone Star intitolato Lo spazio negativo, ed ecco la sinossi:

Owen teme che il passato sia tornato a perseguitarlo quando uno stalker prende di mira lui e Catherine. Nel frattempo, Tommy e Gillian salvano la vita di una donna che indossa un misterioso braccialetto.

Nel cast di 911 Lone Star 3: Rob Lowe è Owen Strand; Ronen Rubinstein è TK Strand; Sierra McClain è Grace Ryder; Jim Parrack è Judd Ryder; Natacha Karam è Marjan Marwani; Brian Michael Smith è Paul Strickland; Rafael L. Silva è Carlos Reyes; Julian Works è Mateo Chavez; Gina Torres è Tommy Vega; Brianna Baker è Nancy Gillian; Kelsey Yates è Izzy Vega; Skyler Yates è Evie Vega.

911 5 e 911 Lone Star 3 tornano su Rai2 domenica 21 aprile con un nuovo appuntamento. Nell’episodio 5×13 di 911, Athena indaga su una rapina in una stazione di servizio che prende una svolta inaspettata quando la potenziale vittima ribalta la situazione contro il suo aggressore. Il 911 corre per salvare un subacqueo alle prime armi in una gabbia per squali. Eddie raggiunge il punto di rottura. Nell’episodio 3×13 di 911 Lone Star, I membri dei 126 corrono per trovare, e poi salvare, una vittima misteriosa in un incidente stradale. Owen affronta una crisi nella sua relazione con Catherine. Carlos è sorpreso quando incontra lo sponsor di TK.

L’appuntamento con 911 5 e 911 Lone Star 3 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

