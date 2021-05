Come anticipato dai rumors degli ultimi giorni, Seal Team 5 è stata confermata dalla CBS, ma non sarà più in onda sulla tv generalista. La serie sull’unità d’élite dei Navy SEAL, il cui rinnovo era parso in bilico tanto da spingere il protagonista David Boreanaz a fare un appello per salvarla, passerà al servizio di streaming ViacomCBS, la piattaforma Paramount +. Stesso destino potrebbe avere anche la seconda stagione del thriller Clarice, sequel de Il Silenzio degli Innocenti, il cui rinnovo è ancora oggetto di trattative.

Per ora è ufficiale che Seal Team 5 troverà la sua dimensione esclusivamente nella distribuzione in streaming, ma il dramma militare di CBS sarà lanciato con una première speciale in tv per promuovere l’appuntamento coi restanti episodi su Paramount+.

Oltre a SEAL Team 5 (e con tutta probabilità Clarice 2) il passaggio allo streaming riguarderà anche la serie Evil, creata dagli showrunner di The Good Wife Robert e Michelle King: la sua seconda stagione debutterà esclusivamente nel catalogo di Paramount+.

Nell’annunciare il rinnovo di SEAL Team 5 ed Evil 2 (e nel tentativo di non farli sembrare dei declassamenti), il Presidente e CEO del CBS Entertainment Group George Cheeks ha sottolineato la natura multipiattaforma di molti titoli della rete e la costante e proficua interazione per CBS tra l’emittente generalista e il suo canale streaming.

Il nostro Studio e il nostro Network hanno una solida esperienza nello sviluppo di drammi di alta qualità che hanno successo multipiattaforma, e queste serie hanno quella forza. Queste mosse segnano un altro esempio di come il nostro ecosistema lineare e di streaming possono collaborare strategicamente per massimizzare il valore per il contenuto e avvantaggiare la serie e i suoi creatori.

In Italia sia SEAL Team che Clarice hanno trovato spazio sulla tv generalista: la prima è andata in onda su Rai2 e Rai4, mentre la seconda ha debuttato con la prima parte di stagione lo scorso aprile su Rai2 e tornerà con la seconda in estate. Evil è invece ancora inedita in Italia.