Delitti in Paradiso 12 e Squadra Speciale Cobra 11 sono in arrivo su Rai2 e queste non sono le uniche novità che il palinsesto estivo regalerà agli abbonati. In molti si sono lamentati per via dell’inizio delle repliche, soprattutto su Rai1, in un periodo in cui ancora ci dovrebbero essere show interessanti e novità, ma a quanto pare le cose sono destinate a cambiare.

Secondo le ultime novità del palinsesto estivo di Mamma Rai non ci saranno solo repliche nel prime time di Rai2 ma sono in arrivo una serie di new entry e vecchie conoscenze che, di sicuro, sapranno intrattenere il pubblico che continuerà a guardare la tv nelle prossime settimane. La prima novità sarà legata proprio a Delitti in Paradiso 12 visto che Rai2 ha annunciato l’arrivo degli episodi inediti a partire dal 7 giugno, quindi al mercoledì sera, sperando in una programmazione meno ballerina per i fan che li attendono.

Al lunedì sera, dal 12 giugno, andrà in onda il nuovo legal drama Che Todd Ci Aiuti e ci vorrà invece luglio per le altre prime tv, salvo cambiamenti, ovvero la serie spagnola Tutti Mentono (dal 7 luglio), la miniserie francese L’isola delle Trenta Bare (dal 28 luglio), remake dell’omonimo sceneggiato del 1979, e Squadra Speciale Cobra 11 dal 31 luglio con tre film tv della durata di novanta minuti in onda fino al 14 agosto.

Ciliegina sulla torta, ad agosto, 9-1-1 5 e 9-1-1 Lone Star 3 che andranno in onda fino a settembre per la gioia del pubblico di Rai2. Al momento non c’è ancora una data ufficiale ma potrebbero prendere il via dopo Ferragosto in modo tale da rimanere in onda quando faranno capolino in prima serata anche i nuovi episodi di S.W.A.T. e NCIS, in onda a settembre.