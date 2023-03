Quello in onda questa sera sarà davvero un finale da non perdere per i fan di Belve. Il programma è arrivato al capolinea anche in questa sua edizione in prime time e Francesca Fagnani si prepara a chiudere in bellezza con un’ultima puntata che regalerà al pubblico il coming out di Claudia Pandolfi, possibili verità sulla separazione di Claudio Amendola e Francesca Neri e una valanga di ironiche battute e meme della grande Ornella Vanoni.

Sono loro gli ospiti di quest’ultimo appuntamento di Belve in onda oggi, martedì 21 marzo, in prima serata su Rai 2, ma non solo. Ad arricchire la puntata anche il monologo di Michela Andreozzi, le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella che in queste settimane sono stati al fianco della padrona di casa.

Le prime indiscrezioni sull’ultima puntata dl programma prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, riguarda proprio il coming out di Claudia Pandolfi. Secondo quanto riporta l’Ansa l’attrice avrebbe ammesso il coinvolgimento sentimentale con una donna in un momento particolare della sua vita: “Mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini. Non mi sono posta nessun problema di nessun tipo, ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto”.

Sempre Claudia Pandolfi non si tirerà indietro nemmeno quando si parlerà del suo matrimonio lampo con Massimiliano Virgili, durato appena un mese: “Il matrimonio fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare”. Cos’altro scopriremo questa sera degli altri ospiti che prenderanno posto al cospetto di Francesca Fagnani?