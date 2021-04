SEAL Team 5 è tra i pochi titoli non ancora confermati da CBS per la prossima stagione. Un dettaglio non da poco, visto che la rete ha appena ordinato una raffica di rinnovi per i suoi procedural di punta come NCIS, SWAT, Bull, Magnum PI e Blue Bloods. Il fatto che SWAT mancasse all’appello ha spinto il suo protagonista, David Boreanaz, a scendere in campo personalmente, su Twitter, per lanciare un appello alla rete: senza mezzi termini, rinnoviamo questo show!

L’attore di Buffy e Bones si è esposto sui social media per chiedere la conferma di SEAL Team 5 nel palinsesto della rete dopo che la sua serie è stata tra le poche a non essere rinnovata da CBS, che invece ha blindato titoli storici come NCIS per la stagione 19 e Blue Bloods per la stagione 12, ma anche format più recenti come Magnum PI e SWAT, rispettivamente per i capitoli 4 e 5.

Evidentemente il timore è che SEAL Team 5 possa soccombere ai tagli di CBS, che ha già deciso, per esempio, di liberarsi di McGyver, chiudendo la serie alla quinta stagione e annunciando la sua conclusione a pochi episodi dalla fine della programmazione stagionale, senza dunque consentire agli sceneggiatori di ideare un vero finale di sere.

Di sicuro Boreanaz non ha intenzione di restare a guardare in attesa di una decisione su SEAL Team 5: “Andiamo, CBS – rinnoviamo questo spettacolo“, ha twittato ai suoi 700mila follower. Lo ha fatto con una foto significativa, uno scatto che lo ritrae con un veterano di guerra e un commento che sottolinea come siano loro i veri protagonisti delle storie raccontate nella serie. L’attore ha poi condiviso altri appelli di fan che sperano nel rinnovo: tra questi anche una critica a CBS per aver rinnovato letteralmente “un mucchio di spettacoli” lasciando però “il resto in sospeso“.

Perché la situazione di SEAL Team 5 risulta appunto sospesa. Qualche dubbio sul rinnovo è dato dall’analisi del riscontro auditel: la stagione in corso, come sottolinea TvLine, ha ottenuto una media di 4 milioni di spettatori settimanali, in calo del 17% rispetto alla precedente. Calano inoltre del 24% i dati sulla fascia demografica 15-49 anni, collocando in totale SEAL Team al 12° posto su 14 serie di prima serata di CBS. Inoltre SEAL Team 5 sconterebbe anche la perdita di due volti regolari del cast come Jessica Pare e Judd Lormand, il cui addio alla serie nella stagione in corso è dovuto presumibilmente a una riduzione dei costi di produzione.

Condizioni certamente sfavorevoli per SEAL Team 5, che resta in bilico insieme ad altre serie come All Rise, B Positive, Clarice e United States of Al, altrettanto in attesa di rinnovo o cancellazione.