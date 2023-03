Mare Fuori 4 ci sarà oppure no? Chi ha seguito la serie in streaming e ha visto già la terza stagione conosce bene come andrà a finire e anche quello che sarà il suo futuro.

A confermare Mare Fuori 4 ci hanno pensato gli stessi sceneggiatori e, in particolare, la capo sceneggiatrice Cristiana Farina che ha già annunciato di essere alle prese con la scrittura della quarta stagione le cui riprese inizieranno a maggio. Secondo i ben informati ci dobbiamo aspettare colpi di scena perché, come lei stessa ha confidato a Corriere.it, “Qualcuno andrà via ma sarà per esigenze e scelte personali e ci saranno nuove location che dipenderanno dalla storia che stiamo scrivendo”.

Il resto lo scopriremo oggi, 22 marzo, nel prime time di Rai2 quando il finale della terza stagione andrà in onda spianando la strada alla quarta, già annunciata ufficialmente, chi ritroveremo e come andranno le cose?

Noi cerchiamo di fargli capire che dagli sbagli si impara 💙#marefuori3 📺 pic.twitter.com/AYuoE801Am — Rai2 (@RaiDue) March 22, 2023

Nell’episodio dal titolo “Un’amicizia è per sempre”, Kubra si decide ad affrontare Beppe mentre Silvia ottiene la scarcerazione immediata. Alfredo ha mantenuto la sua promessa: continuerà a farlo anche quando la ragazza sarà fuori? A seguire, ne “La scelta”, Beppe e Kubra hanno il confronto definitivo. Cardiotrap e Giulia discutono sul brano che il ragazzo ha scritto, mentre Carmine parla di Rosa con la madre. Infine, una misteriosa ragazza entra in IPM.

Sul web si parla però di un possibile finale alternativo e di minuti aggiuntivi cambiati in seguito. Si fanno sempre più insistenti le voci della presenza di Ciro Ricci nel finale della terza stagione della serie ma a quanto pare le cose andranno diversamente e la stessa Cristiana Farina precisa: ” Non so proprio come si sia diffusa e da chi sia stata realizzata. Di certo nella sceneggiatura non c’è”. Cosa succederà in questo finale in onda oggi?