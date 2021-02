Per un’emittente che fa delle serie crime e dei procedural una delle architravi del suo palinsesto, nonché una delle poche certezze della sua programmazione, è decisamente un bel colpo l’arrivo della serie Clarice su Rai2.

Concepita come ideal sequel del celebre film Il Silenzio degli Innocenti nonché omaggio ai trent’anni del cult di Jonathan Demme, Clarice su Rai2 sarà una prima tv assoluta: la serie tv prodotta dalla MGM Television ha appena debuttato negli Stati Uniti, su CBS, col primo episodio in onda lo scorso 11 febbraio. E a breve arriverà in Italia sulla seconda rete Rai.

Il debutto di Clarice su Rai2 è previsto in prima serata il 9 aprile, un’esclusiva della Rai che si è accaparrata la prima visione assoluta bypassando le emittenti satellitari.

Quando debutterà Clarice su Rai2, a ricoprire il ruolo di Clarice che valse a Jodie Foster uno dei cinque Premi Oscar conquistati dal film sarà la giovane Rebecca Breeds, la cui vaga somiglianza con la Foster di allora è chiaramente orientata ad alimentare il legame col riferimento cinematografico. Il resto del cast è composto da Michael Cudlitz nel ruolo di Paul Krendler, Lucca de Oliveira nei panni di Tomas Esquivel, Kal Penn in quelli di Shaan Tripathi, Nick Sandow come l’agente Clarke, Devyn Tyler nei panni dell’amica della protagonista Ardelia Mapp, Marnee Carpenter in quelli di Catherine Martin e Jayne Atkinson come Ruth Martin.

















La storia della serie Clarice su Rai2 dal 9 aprile è quella della brillante e vulnerabile l’agente dell’FBI Clarice Starling, che nel 1993, un anno dopo gli eventi narrati ne Il Silenzio degli Innocenti, ritorna ad indagare su serial killer e predatori sessuali. Il suo coraggio le permette di affrontare con forza i confronti con pericolosi mostri e criminali, ma in una Washington dominata dagli intrighi politici deve farsi strada in un ambiente di lavoro fortemente maschilista. A spronarla è il bisogno di sfuggire agli inquietanti segreti di famiglia, che hanno condizionato tutta la sua vita ma anche forgiato la sua capacità di analisi psicologica.

Il poster di Clarice

Produttori esecutivi della serie sono Alex Kurtzman, Jenny Lumet, Elizabeth Klaviter e Heather Kadin. Ecco i promo che hanno accompagnato il recente debutto di Clarice su CBS.